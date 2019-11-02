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Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел к журналистам

Новости
    02.11.2019, 12:52
Текст:   Олег Усков

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев в четверг впервые за несколько месяцев появился перед журналистами.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Как сообщает Piter.TV, Татьяна Навка привезла в Петербург мюзикл на льду "Руслан и Людмила", в котором задействован Петр. По этому поводу состоялась пресс-конференция.

Журналисты были уверены, что Чернышев к ним не выйдет, но артист вышел - для общего фото, "после чего стремительно удалился".

При этом Татьяна Навка заверила, что Петр чувствует себя хорошо и готов к работе.

Помимо "Руслана и Людмилы" Чернышев исполняет ведущую мужскую роль в шоу "Аленький цветочек".

В настоящее время Анастасия Заворотнюк, звезда сериала "Моя прекрасная няня", проходит лечение от онкологического заболевания. Семья актрисы ее текущее состояние никак не комментирует. При этом уточняя, что большинство публикаций по этому вопросу в СМИ - либо откровенно лживы, либо ошибочны и полны домыслов.

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