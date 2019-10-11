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Семья Заворотнюк впервые выступила с официальными заявлениями

Новости
    11.10.2019, 19:32
Текст:   Олег Усков

Семья российской актрисы Заворотнюк, о состоянии которой до сих пор нет официальных сообщений от близких Анастасии, прервала молчание и сделала несколько заявлений - в ее аккаунте в Instagram.

Во-первых, опровергнув сообщения о том, что актриса впала в предкоматозное состояние. По словам близких Заворотнюк - это очередная ложь.

На что некоторые комментаторы отметили, что, отгородившись завесой глухого молчания, на которую родные актрисы, вне всяких сомнений, имеют право, они сами и спровоцировали этот поток домыслов, предположений и ложных сведений.

Во-вторых, семья артистки прокомментировала ситуацию с другим аккаунтом в Instagram, созданным для поддержки Анастасии и сегодня заблокированным. Поскольку активность на нем показалась администрации ресурса излишне бурной и, соответственно, подозрительной.

Фото: instagram.com/nelliuvarova_ru
Фото: актриса Нелли Уварова поддержала Заворотнюк, постригшись наголо

"От лица всей нашей семьи хотим выразить огромную благодарность друзьям, которые проявили инициативу по созданию аккаунта против лжи и травли в СМИ! Но, к сожалению, аккаунт заблокировали", - говорится в сообщении.

После чего выражается сожаление, что "такой искренний и массовый единый порыв робототизированная система не смогла переварить".

А поскольку - увы - восстановить тот аккаунт пока не удается, близкие актрисы приняли решение, "продолжать прямо здесь". То есть на официальной странице Анастасии. Где благодарят за поддержку Стаса Михайлова с супругой, Николая Баскова, Анну Семенович, Наталью Королеву и других коллег-артистов.

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