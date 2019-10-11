Семья Заворотнюк впервые выступила с официальными заявлениями

Семья российской актрисы Заворотнюк, о состоянии которой до сих пор нет официальных сообщений от близких Анастасии, прервала молчание и сделала несколько заявлений - в ее аккаунте в Instagram.

Во-первых, опровергнув сообщения о том, что актриса впала в предкоматозное состояние. По словам близких Заворотнюк - это очередная ложь.

На что некоторые комментаторы отметили, что, отгородившись завесой глухого молчания, на которую родные актрисы, вне всяких сомнений, имеют право, они сами и спровоцировали этот поток домыслов, предположений и ложных сведений.

Во-вторых, семья артистки прокомментировала ситуацию с другим аккаунтом в Instagram, созданным для поддержки Анастасии и сегодня заблокированным. Поскольку активность на нем показалась администрации ресурса излишне бурной и, соответственно, подозрительной.

"От лица всей нашей семьи хотим выразить огромную благодарность друзьям, которые проявили инициативу по созданию аккаунта против лжи и травли в СМИ! Но, к сожалению, аккаунт заблокировали", - говорится в сообщении.

После чего выражается сожаление, что "такой искренний и массовый единый порыв робототизированная система не смогла переварить".

А поскольку - увы - восстановить тот аккаунт пока не удается, близкие актрисы приняли решение, "продолжать прямо здесь". То есть на официальной странице Анастасии. Где благодарят за поддержку Стаса Михайлова с супругой, Николая Баскова, Анну Семенович, Наталью Королеву и других коллег-артистов.