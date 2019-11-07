В лондонском театре потолок обрушился во время спектакля

В лондонском театре Пикадилли обвалился кусок потолка. Инцидент произошел в среду вечером в разгар показа спектакля "Смерть коммивояжера" с американским актером Уэнделлом Пирсом в главной роли.

В результате незначительные травмы получили несколько человек, сообщает ТАСС. На место ЧП оперативно прибыли полицейские и пожарные, которые вывели всех людей из здания театра.

Позже телеканал Sky News распространил фотографии, сделанные некоторыми зрителями. На них видно дыру в потолке размером примерно три на два метра, из которой свисают провода. Некоторые очевидцы сообщили в соцсетях, что перед тем, как крыша с треском рухнула и полилась вода, они слышали нарастающий шум бегущей воды.

Отметим, что театр Пикадилли был построен 91 год назад.