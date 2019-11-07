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07.11.2019 21:35
Рубрика: Культура

Рутина душит, как питон

На экранах драма Кена Лоуча "Извините, мы вас не застали"
Текст: Алексей Литовченко
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8010)
В прокат вышел фильм классика остросоциального кино, двукратного обладателя "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля Кена Лоуча "Извините, мы вас не застали". Драма рассказывает о семье Тернеров, которые после кризиса едва сводят концы с концами.
В отличие от того же "Я, Дэниел Блэйк" новый фильм Кена Лоуча не оставляет ни намека на свет в конце тоннеля. Фото: mos.ru В отличие от того же "Я, Дэниел Блэйк" новый фильм Кена Лоуча не оставляет ни намека на свет в конце тоннеля. Фото: mos.ru
В отличие от того же "Я, Дэниел Блэйк" новый фильм Кена Лоуча не оставляет ни намека на свет в конце тоннеля. Фото: mos.ru

Простой английский работяга устраивается курьером в службу доставки посылок. На словах условия волшебные: ты, говорят, не на нас горбатиться будешь, а с нами вместе трудиться, ты сам себе хозяин. Развози заказы, не опаздывай - будешь получать нормальные деньги. Только нужна машина большая. Хочешь, у нас арендуй. Ну или сам себе купи.

Фото: youtube.com/ Rapid Trailer
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Мужик, покумекав, решает вложиться в свою машину и продает машину жены. А ей без машины приходится ой как туго: она работает сиделкой и целыми днями мотается по городу, чтобы ухаживать за стариками и другими недееспособными подопечными. Вся эта суета дико утомляет, супруг тоже с утра до ночи в разъездах, и ни на что другое времени и сил уже не остается. Еще и сын-оболтус доставляет неприятности вагонами: школу прогуливает, стены краской портит, в магазинах ворует, хамит, дерзит. Младшенькая на фоне общей суматохи тоже пребывает в перманентном стрессе.

Британского режиссера Кена Лоуча, не секрет, давно заботят судьбы простых английских работяг. Если же у вас почему-то душа за них не болит, то после фильма "Извините, мы вас не застали" заболит уж точно.

Это поистине душераздирающая и морально опустошающая трагедия маленького человека, который в один проклятый день сел за баранку "пылесоса" немецкой марки и угодил в жернова капиталистической системы, размалывающей в труху его самого вместе с семьей и мечтами о скромном человеческое счастье. Лоуч не оставляет ни намека на свет в конце тоннеля, показывая бесконечную ежедневную рутину, которая по-садистски медленно, как огромный питон, сдавливает героя.

Фото: Парадиз
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Начальник оказывается сущим дьяволом и за любую провинность вгоняет все глубже в долги. Клиенты так и норовят подгадить. Гопники так и норовят побить и ограбить. А за порчу казенного имущества - плати. За посылки украденные, будь добр, из кармана вынь да положь свои кровные. За невыход на смену, какой бы уважительной ни была причина - сын в полицию угодил, личные проблемы какие, увечья тяжелые - изволь, пожалуйста, ущерб возместить в полном объеме. А заступиться некому, некому помочь, никто не пожалеет.

Это поистине душераздирающая трагедия маленького человека, который в один проклятый день сел за баранку "пылесоса" немецкой марки и угодил в жернова капиталистической системы

И такая ярость пролетарская вскипает - хоть прямо сейчас иди и Зимний дворец штурмуй. Ну или что там у них принято в таких случаях штурмовать. Да вот то-то и оно: Кен Лоуч генерирует мегаватты реакционной энергии, но при этом никуда ее не канализирует. Было бы странно ждать от режиссера "Джокера", но в том же "Я, Дэниел Блэйк" столкновение маленького человека с бюрократическим аппаратом приводило к деятельному протесту, пусть и отчаянно наивному - такому же, как протест озлобленного подростка в новом фильме Лоуча, - и тем не менее дарующему иллюзорную надежду.

В "Извините, мы вас не застали" всюду тотальная несправедливость и депрессия, простой английский работяга снова и снова едет развозить посылки, будь они неладны, и когда-нибудь эта адская кабала его доканает, но мы этого уже не увидим. Ну и что? Ну и все. Забота Кена Лоуча о судьбах простых английских работяг конвертируется в награды фестивалей и укрепление его в статусе классика остросоциального кино.

А нам и своей остросоциальщины хватает. Правда. Вон даже Юрий Быков уже от нее устал.

Культура Кино и ТВ Мировое кино
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