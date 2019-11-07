В пресс-конференции примут участие:
- Васильев Александр Николаевич, координатора проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", депутата Госдумы;
- Цопов Дмитрий Александрович, эксперт проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог";
- Мельков Николай Борисович, главный инженер проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог";
- Осипов Александр Анатольевич, лидер Общественного Движения "Малый электротранспорт России".
На пресс-конференции будут рассмотрены следующие вопросы:
- когда и где проводились рейды по определению качества дорог;
- рейтинг качества дорог регионов и городов России;
- какова эффективность использования выделяемых государством средств на строительство и ремонт дорог;
- какие современные технологии используются в настоящее время для улучшения качества дорог и сокращения расходов на их строительство.