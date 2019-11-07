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07.11.2019 16:47
Рубрика: Общество
Проект: Медиацентр

12 ноября - пресс-конференция на тему "ОНФ о качестве дорог в российских регионах"

Во вторник, 12 ноября, в 10:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция, посвященная итогам рейда "Дорожная инспекция ОНФ" на тему: "ОНФ о качестве дорог в российских регионах".
Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости

В пресс-конференции примут участие:

- Васильев Александр Николаевич, координатора проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", депутата Госдумы;

- Цопов Дмитрий Александрович, эксперт проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог";

- Мельков Николай Борисович, главный инженер проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог";

- Осипов Александр Анатольевич, лидер Общественного Движения "Малый электротранспорт России".

На пресс-конференции будут рассмотрены следующие вопросы:

- когда и где проводились рейды по определению качества дорог;

- рейтинг качества дорог регионов и городов России;

- какова эффективность использования выделяемых государством средств на строительство и ремонт дорог;

- какие современные технологии используются в настоящее время для улучшения качества дорог и сокращения расходов на их строительство.

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