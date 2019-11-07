Во вторник, 12 ноября, в 10:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция, посвященная итогам рейда "Дорожная инспекция ОНФ" на тему: "ОНФ о качестве дорог в российских регионах".

Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости