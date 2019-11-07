В Роспотребнадзоре рассказали, как бесплатно сдать анализы на диабет

Полученный по результатам тестирования промокод поможет бесплатно сдать анализ на выявление диабета в отделениях Центра молекулярной диагностики и медицинских учреждениях партнеров центра по всей России. Анализ можно сдать с 14 по 17 ноября.

Акция приурочена ко Всемирному Дню борьбы с диабетом, который отмечается ежегодно 14 ноября под эгидой ООН. В 2019 году Международная диабетическая федерация (IDF) предложила провести этот день под девизом "Семья и диабет", подчеркнув роль родных и близких людей в профилактике, ранней диагностике и эффективном контролировании развития этого опасного заболевания.

По прогнозам ВОЗ, к 2030 году сахарный диабет будет занимать седьмое место среди причин смертности на планете. По данным IDF, на сегодняшний день он развивается у каждого одиннадцатого человека в мире, причем половина из этих людей живут, не подозревая о своем диагнозе.