В СФ поддержали наказание за использование краденых персональных данных

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, глава комиссии по развитию информационного общества Людмила Бокова считает правильным предложение Роскомнадзора ввести наказание за использование похищенных персональных данных.

"Поддерживаю идею, но для этого необходимо вводить ответственность за продажу баз данных, собранных преступным путем", - заявила она РИА Новости. По мнению сенатора, наказание за продажу баз персональных данных должно предусматривать большой штраф, соразмерный деянию.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров, предложил наказывать за приобретение и последующее использование похищенных персональных данных. В последнее время, по его словам, фиксируется все больше сообщений о таких преступлениях, а также об оформлении поддельных документов и заключении сделок с использованием похищенных данных.