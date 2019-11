В США возникли проблемы с "самолетами судного дня"

Фото: US Air Force/Wikipedia

Состояние четырех Boeing E-4B "Nightwatch", известных как "самолеты судного дня", вызывает опасения. Но им предстоит выполнять свои функции как минимум в течение ближайшего десятилетия, пишет издание We Are The Mighty.

Самолеты "конца света" служат мобильным Пентагоном для высшего американского командования: в случае ядерной войны президент, министр обороны и другие военные руководители США будут использовать их в качестве воздушных командных пунктов. Они способны находиться в полете неделю, если регулярно производить воздушную дозаправку. В эксплуатации самолеты находятся с 70-х годов прошлого века. Чтобы продлить срок службы машин, их стараются использовать как можно реже. Известно, что министру обороны США Марку Эсперу приходится использовать для перелетов другие военные самолеты - стратегический военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III и многоцелевой С-32. "Самолеты судного дня" находятся на техобслуживании, чтобы гарантировать бесперебойную работу в следующем десятилетии, пишет портал со ссылкой на Минобороны США.

Точное число самолетов, находящихся в ремонте, засекречено. Однако сообщается, что из-за возраста машин бывает сложно получить нужные детали. Известен также случай поломки на взлетно-посадочной полосе одного из E-4B: это произошло в 2011 году в Бельгии. Зафиксировано несколько инцидентов с коллегой E-4B из ВМС США - Boeing E-6 Mercury. Он обеспечивает, в том числе, резервную систему связи с атомными подлодками. Несколько недель назад самолету пришлось экстренно приземлиться после столкновения с птицей: ущерб составил не менее 2 миллионов долларов. Весной этого года другой "Меркурий" совершил вынужденную посадку из-за пожара на борту.