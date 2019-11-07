Верховный суд не будет отменять срок давности по налоговым преступлениям

Напомним, летом пленум Верховного суда России обсудил проект постановления о налоговых преступлениях. Одно из готовящихся разъяснений вызвало широкую дискуссию: проект предлагал отсчитывать срок давности по таким делам с момента уплаты налогов. Иными словами, пока на ком-то висит налоговый долг, преступление не закончилось и отсчет срока давности не пошел.
Согласно действующим разъяснениям Верховного суда, точкой отсчета считается фактическая неуплата налогов или сборов в срок, установленный налоговым законодательством. Положено было рассчитаться к такому-то числу, не рассчитались? Таймер включен.
Иными словами, преступление считается совершенным в ту минуту, как истек срок уплаты налогов. Начиная с этого часа у правоохранителей есть два года, чтобы привлечь неплательщиков к ответственности. А для должностных лиц, не уплативших налоги с организаций в особо крупном размере, предусмотрен десятилетний срок давности.
Однако в проекте нового постановления поначалу предлагалось изменить взгляд на время и деньги. Мол, до тех пор, пока нарушитель не погасил недоимки, считать преступление длящимся и длящимся, то есть оно совершается каждую минуту, пока казна ждет деньги.
Многие эксперты сочли, что предлагаемое разъяснение нарушает принцип правовой определенности. Пленум Верховного суда отправил проект на доработку. Как уточнили в ВС: к работе над разъяснениями Верховного суда страны всегда привлекается широкий круг экспертов. В ходе обсуждения звучат разные идеи, так что предложенный вариант был только проектом, а не окончательным решением.
Как сообщил в четверг бизнес-омбудсмен Борис Титов, на научно-консультативном совете при Верховном суде России было решено убрать спорный пункт.
"Верховный суд отказался от формулировки постановления, которая отменяла бы срок давности по налоговым преступлениям, - написал в социальной сети Борис Титов. - Очень важное событие, спасибо лично председателю Верховного суда России Вячеславу Михайловичу Лебедеву".