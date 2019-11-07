Верховный суд не будет отменять срок давности по налоговым преступлениям

Пленум Верховного суда России отказался от идеи ввести новые правила отсчета срока давности по налоговым преступлениям. Об этом вчера сообщил Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Напомним, летом пленум Верховного суда России обсудил проект постановления о налоговых преступлениях. Одно из готовящихся разъяснений вызвало широкую дискуссию: проект предлагал отсчитывать срок давности по таким делам с момента уплаты налогов. Иными словами, пока на ком-то висит налоговый долг, преступление не закончилось и отсчет срока давности не пошел.

Согласно действующим разъяснениям Верховного суда, точкой отсчета считается фактическая неуплата налогов или сборов в срок, установленный налоговым законодательством. Положено было рассчитаться к такому-то числу, не рассчитались? Таймер включен.

Иными словами, преступление считается совершенным в ту минуту, как истек срок уплаты налогов. Начиная с этого часа у правоохранителей есть два года, чтобы привлечь неплательщиков к ответственности. А для должностных лиц, не уплативших налоги с организаций в особо крупном размере, предусмотрен десятилетний срок давности.

Однако в проекте нового постановления поначалу предлагалось изменить взгляд на время и деньги. Мол, до тех пор, пока нарушитель не погасил недоимки, считать преступление длящимся и длящимся, то есть оно совершается каждую минуту, пока казна ждет деньги.

Многие эксперты сочли, что предлагаемое разъяснение нарушает принцип правовой определенности. Пленум Верховного суда отправил проект на доработку. Как уточнили в ВС: к работе над разъяснениями Верховного суда страны всегда привлекается широкий круг экспертов. В ходе обсуждения звучат разные идеи, так что предложенный вариант был только проектом, а не окончательным решением.

Как сообщил в четверг бизнес-омбудсмен Борис Титов, на научно-консультативном совете при Верховном суде России было решено убрать спорный пункт.

"Верховный суд отказался от формулировки постановления, которая отменяла бы срок давности по налоговым преступлениям, - написал в социальной сети Борис Титов. - Очень важное событие, спасибо лично председателю Верховного суда России Вячеславу Михайловичу Лебедеву".