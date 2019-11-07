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Текст:   Марина Трубилина 
07:32 07.11.2019

Ветхие дома будут ремонтировать за счет жильцов

Специальные подпрограммы капремонта могут быть разработаны для ветхого жилья, износ которого превышает 70 процентов, сообщают "Известия". Эту инициативу Минстроя обсудят сегодня на парламентских слушаниях в Госдуме.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Здания с износом более 70 процентов, но еще не признанные аварийными, предлагается включать в региональные программы капремонта. В таких домах будут проводиться только самые необходимые работы, которые нужны для поддержания их в безопасном состоянии. Оплачиваться это будет, как и капремонт, за счет взносов жильцов, возможно также софинансирование из регионального и муниципального бюджетов. Такая схема предусматривается новым законопроектом по расселению аварийного жилья. При этом само понятие "ветхое жилье" из законопроекта было исключено.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Счетная палата проверила программы капремонта

По данным Росстата, на конец 2018 года в России насчитывалось более 231 тысячи домов с износом 66-70 процентов и более 101 тысячи с износом свыше 70 процентов. Ремонт зданий с износом более 65 процентов в среднем обходится в 40 тысяч рублей за один кв. м, а здания с износом свыше 70 процентов требуют не просто капремонта, а реконструкции, которая оценивается в среднем в 100-120 тысяч рублей за один кв. м. Средняя стоимость капремонта более крепких домов составляет около 30 тысяч рублей за один кв. м.

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