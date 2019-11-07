Ветхие дома будут ремонтировать за счет жильцов

Здания с износом более 70 процентов, но еще не признанные аварийными, предлагается включать в региональные программы капремонта. В таких домах будут проводиться только самые необходимые работы, которые нужны для поддержания их в безопасном состоянии. Оплачиваться это будет, как и капремонт, за счет взносов жильцов, возможно также софинансирование из регионального и муниципального бюджетов. Такая схема предусматривается новым законопроектом по расселению аварийного жилья. При этом само понятие "ветхое жилье" из законопроекта было исключено.

По данным Росстата, на конец 2018 года в России насчитывалось более 231 тысячи домов с износом 66-70 процентов и более 101 тысячи с износом свыше 70 процентов. Ремонт зданий с износом более 65 процентов в среднем обходится в 40 тысяч рублей за один кв. м, а здания с износом свыше 70 процентов требуют не просто капремонта, а реконструкции, которая оценивается в среднем в 100-120 тысяч рублей за один кв. м. Средняя стоимость капремонта более крепких домов составляет около 30 тысяч рублей за один кв. м.