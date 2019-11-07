Власти Мексики назвали предполагаемых убийц девятерых американцев

Министерство национальной обороны Мексики заявило, что к убийству американских граждан на севере страны могут быть причастны члены преступной группировки "Линеа".

По мнению силовиков, погибшие просто оказались не в том месте и не в то время. Они стали случайными свидетелями крупной криминальной разборки - между "Линеа" и членами другой группировки "Саласар". Но родственники погибших не верят в эту версию.

Напомним, в понедельник на границе штатов Сонора и Чиуауа в Мексике были убиты три женщины и шесть детей. Все они были членами американской религиозной общины.