Володин: Попытки исказить историю говорят о кризисе в умах ряда политиков

Надругательство над могилами погибших во Вторую мировую войну солдат и попытки искажения истории говорят о глубоком кризисе в умах ряда европейских политиков. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Однако он подчеркнул, что здравомыслящих политиков становится все больше.

Такие заявления глава нижней палаты сделал в МГИМО на Международной российско-словацкой научной конференции, посвященной 75-й годовщине Словацкого национального восстания.

Выступая перед студентами и преподавателями, спикер ГД подчеркнул, что восстание внесло вклад в победу над фашизмом. "В словацкой земле осталось лежать 63 тысячи 517 наших солдат и офицеров, наших дедов, прадедов", - напомнил он.

И политики Европы могут себя реализовать, как раз потому, что они "остались там лежать".

Но не все это признают. "Сегодня историю пытаются переписать, - констатировал Володин. - Более того, мы видим, как в той же Польше, стране, которая понесла большие потери от фашизма, берут и разрушают могилы наших дедов, разрушают памятники. Это недопустимо".

Политики, которые поддерживают такие решения, "предали память о своих же дедах, о своем прошлом". В той же Польше, напомнил Володин, 3 млн евреев погибло от геноцида, около 3 млн - поляков…

- Но то, что мы видим в Польше, недостойно сегодня того, что мы можем назвать цивилизацией, - уверен спикер ГД. - Надругательство над могилами солдат, которые погибли ради того, чтобы страна жила, и ради того, чтобы рождались дети, говорит о глубоком кризисе, кризисе в первую очередь в умах политиков.

Такие деятели, на самом деле, не представляют свои народы, считает спикер. "Ни один народ не заинтересован в том, чтобы перечеркивать память о тех, благодаря кому они сегодня живут", - пояснил он.

Володин призвал европейских политиков осознать, что "если бы не Победа в той войне, не было бы ни правых, ни левых, а были концлагеря и уничтоженные нации и народы".

Однако политиков, работающих в интересах своих стран, становится все больше, констатировал Володин. Один из них - председатель Национального совета Словакии Андрей Данко, который также принял участие в конференции (он же стал ее инициатором).

Российский спикер назвал словацкого коллегу мужественным человеком, работающим в интересах своей страны. "Он из лидеров парламентов стран, которые входят в Совет Европы, первым сказал о необходимости выстраивания отношений с нашей страной, - продолжил Володин. - Последовательно отстаивает необходимость этих отношений. Причем руководствуется принципами отсутствия двойных стандартов и невмешательства в дела суверенных государств".

Председателю Национального совета Словакии Андрею Данко было присвоено звание Почетного доктора МГИМО.