Новости

СК опубликовал видео покушения на адвоката в Кемерове 10:10
В Крыму пункт пропуска на границе с Украиной приостановил работу 10:09
Движение судов по Амуру ограничили из-за сложной ледовой обстановки 10:08
В горах Ингушетии нашли развалины неизвестного науке древнего храма 10:07
Кроссовер для российских бизнесменов: начались продажи 10:05
В Югре назвали возможную причину отравления семьи из 10 человек 10:03
ЦБ отозвал лицензию у "Чувашкредитпромбанка" 10:01
Ведущий актер казанского ТЮЗа умер после спектакля 09:51
В Тюмени создали эмульсии из подорожника и шикшы для обогащения пищи 09:48
В Беларуси стартовали выборы в Совет Республики 09:36
В ДТП с маршруткой в Дагестане пострадали десять человек 09:35
Губернатор Кузбасса призвал жителей региона сдать оружие 09:27
Найден способ защитить сердце от опасных последствий инфаркта 09:22
В Японии обнаружили выпавшую из американского истребителя ракету 09:18
В Москве перекрыли центр на время парада 7 ноября 09:15
В Уфе начали проверку после избиения до смерти мужчины у школы 09:15
Названы самые популярные кредиты среди россиян со средними доходами 09:13
На Дальний Восток придет мощный циклон 09:08
В ХМАО семья с восемью детьми отравилась угарным газом 09:04
Для ТОФ модернизируют три малых ракетных корабля 09:02
В Приморье произошел второй в мире случай нереста древней акулы в неволе 09:01
Audi RS Q8 стала самым быстрым кроссовером планеты 09:00
Вышел трейлер фильма "Один вдох" о королеве фридайвинга 09:00
СМИ: На Пхукете утонул турист из России 08:44
Впервые за 19 лет обнаружен новый штамм ВИЧ 08:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
07.11.2019 09:00
Рубрика: Культура

Вышел трейлер фильма "Один вдох" о королеве фридайвинга

Текст: Сусанна Альперина

В сети появился первый официальный трейлер картины "Один вдох", основанной на реальных событиях жизни королевы фридайвинга Натальи Молчановой, которая пропала без вести во время погружения в 2015 году.

"Кроме мощной истории, сильной и потрясающе красивой героини, в нашем кино есть еще один важный персонаж - вода. Больше трети фильма снято под водой, на глубине и в открытом море. Это уникальные по своей красоте и напряженности кадры", - рассказывает режиссер проекта Елена Хазанова.
Стало известно, когда начнутся съемки третьей части "Фантастических тварей"

Съемки проходили в 2018-2019 годах. Сцены подводного погружения снимали в открытом море у берегов Мальты. Главную роль в фильме исполнила Виктория Исакова. "Моя героиня Марина Гордеева - это женщина, которая в определенный этап своей жизни поняла, что обладает большим талантом и, несмотря на возраст, несмотря на мнение окружающих, несмотря на то, что ей пришлось принести большие жертвы, смогла полностью изменить свою жизнь и добиться немыслимых высот в спорте - во фридайвинге. Она не просто погружается в океан, она погружается в себя, чтобы найти в своей душе силы победить. И я верю, что эта сила есть в каждом из нас, и мы тоже способны изменить свою жизнь", - говорит актриса.

"Удивительно, но у нас почти не знают имя Натальи Молчановой. Она стала первой женщиной в мире, нырнувшей на задержке дыхания на глубину более 100 метров. Она заставила написать о себе все мировые СМИ, когда задержала дыхание более чем на 9 минут. Молчанова установила 41 мировой рекорд во всех дисциплинах фридайвинга и 23 раза стала чемпионкой мира. Ее жизнь - это история победы над обыденностью, выводящая за рамки представлений о человеческих возможностях. Именно она вдохновила нас на эту трудную, не имеющую аналогов в российском кино, работу", - поясняет продюсер картины Ольга Данова.

Премьера фильма состоится в марте 2020, дистрибьютор - "Каропрокат". Одновременно с появлением в кинотеатрах, выйдет релиз на платформе ivi: онлайн-кинотеатр выступает сопродюсером картины.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия готова ответить в случае выхода США из Договора по открытому небу
В ООН одобрили проект резолюции РФ по контролю над вооружениями
В Госдепе рассказали о добыче нефти в подконтрольных США районах Сирии
Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту
Впервые за 19 лет обнаружен новый штамм ВИЧ