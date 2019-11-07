Вышел трейлер фильма "Один вдох" о королеве фридайвинга

В сети появился первый официальный трейлер картины "Один вдох", основанной на реальных событиях жизни королевы фридайвинга Натальи Молчановой, которая пропала без вести во время погружения в 2015 году.

"Кроме мощной истории, сильной и потрясающе красивой героини, в нашем кино есть еще один важный персонаж - вода. Больше трети фильма снято под водой, на глубине и в открытом море. Это уникальные по своей красоте и напряженности кадры", - рассказывает режиссер проекта Елена Хазанова.

Съемки проходили в 2018-2019 годах. Сцены подводного погружения снимали в открытом море у берегов Мальты. Главную роль в фильме исполнила Виктория Исакова. "Моя героиня Марина Гордеева - это женщина, которая в определенный этап своей жизни поняла, что обладает большим талантом и, несмотря на возраст, несмотря на мнение окружающих, несмотря на то, что ей пришлось принести большие жертвы, смогла полностью изменить свою жизнь и добиться немыслимых высот в спорте - во фридайвинге. Она не просто погружается в океан, она погружается в себя, чтобы найти в своей душе силы победить. И я верю, что эта сила есть в каждом из нас, и мы тоже способны изменить свою жизнь", - говорит актриса.

"Удивительно, но у нас почти не знают имя Натальи Молчановой. Она стала первой женщиной в мире, нырнувшей на задержке дыхания на глубину более 100 метров. Она заставила написать о себе все мировые СМИ, когда задержала дыхание более чем на 9 минут. Молчанова установила 41 мировой рекорд во всех дисциплинах фридайвинга и 23 раза стала чемпионкой мира. Ее жизнь - это история победы над обыденностью, выводящая за рамки представлений о человеческих возможностях. Именно она вдохновила нас на эту трудную, не имеющую аналогов в российском кино, работу", - поясняет продюсер картины Ольга Данова.

Премьера фильма состоится в марте 2020, дистрибьютор - "Каропрокат". Одновременно с появлением в кинотеатрах, выйдет релиз на платформе ivi: онлайн-кинотеатр выступает сопродюсером картины.