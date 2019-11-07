Вышла в свет книга Саши Кругосветова "Уже или еще?"

Саша Кругосветов, "Уже или еще?", Издательство "Литературная Россия", 2019

"Уже или еще?" - очень жизненная, злободневная, но и утешающая книга.

Победитель литературной премии "РосКон"-2019, а в прошлом популярный детский писатель, соединивший в своих романах авантюрную прозу в традициях Жюль Верна с изучением загадочных моментов истории, выпустил необычную книгу малой прозы. Занимательную, с замечательным слогом, фирменным приемом нагнетать напряжение сюжета наслоением метафор, аллегорий и звонких прилагательных, с мягким юмором и фрагментарными, почти джазовыми сбивками то в направлении вмешивающейся в быт фантастики, то психологической медитативной прозы. А еще - с неожиданными трансформациями реальности и удивлением, с которым автор нередко рассказывает свои истории, невольно вынуждая удивляться и самих читателей. И благодаря этому бесхитростному, но всегда работающему литературному приему еще тоньше проникает не только в жизнь героев, но и тех, кто открыл эту книгу. Именно так ведь случается, когда автор пишет про себя, но в его рассказах, эссе и автобиографических зарисовках столь выверено уживаются занимательная игра, качественное чтиво и хорошая литература.

Труднее всего было избежать какого-то нарочитого крена, например, в мемуарное самолюбование или желания охватить понемногу все темы, а заодно перехвастаться или без нужды расплакаться, но зато вызвать чье-то сочувствие и желание уж точно купить эту книгу. Но здесь все в точной пропорции. Да и сюжет не самое главное. Важнее - попытка разобраться в том, что происходит сегодня с нами. И от этого - порой обращение к жанру фантастики, использование диалогов, которые мы кажется только вчера слышали на улице, и природа, как не только деталь интерьера, но и тоже как действующее лицо: друг, враг и подсказчик настроения главных персонажей. И соединение в книге разных по жанрам и темам произведений - от путевых заметок "Алупка в бронзовых тонах", где неизвестный прохожий сумел неожиданно стать героем (что самое важное - и для себя самого!), до антиутопии "Послания из прошлого", невольно следующей "Войне миров" Герберта Уэллса, только на новой стадии экологических потрясений нашей цивилизации.

Все с единой целью: ответить нам, читателям, на вопрос, вынесенный в заголовок: "Уже или еще?" То есть уже поздно нам становиться счастливыми, влюбляться, рисковать? Или, наоборот, еще ничего не поздно, и все лучшее ждет впереди? Ведь сборники малой прозы в идеале и должны объединяться каким-то общим смыслом, сверхзадачей, чтобы читать их взахлеб, как увлекательный роман с любимыми героями (и если книга хорошая, то и с собой, притаившимся и задумавшимся на дальнем плане или, как сказали бы борцы, оказавшимся "над схваткой"). "Уже или еще?" - именно такая. Очень жизненная, сочная, невероятно злободневная и не желающая врать. Порой даже утешающая и абсолютно не пошлая, несмотря на некоторые откровенные сцены...

Может, автор и сам порой сомневался, пускаться ли в иные откровения и признания? Но потом, наверное, решил, что негоже прятаться от самого себя. Ведь только так можно написать такую книгу, чтобы в ней оказались и новая бытовая мифология, и страницы-зеркало, читая которые задумываешься, тоже что-то вспоминаешь и невольно заново вглядываешься в свои мечты и поступки...

Поэтому неудивительно, что послесловие к ней написал Лев Аннинский, похваливший автора за то, что тот "всматривается в новую реальность, в которой уже не люди определяют этот мир, а смарты" (они же смартфоны). И мы послушно идем в кильватере их виртуального мира, а из-за этого "профукали нашу собственную, свою человеческую жизнь..."