7 ноября завершился групповой этап Межконтинентального кубка, проходящего в Дубае. Сборная России, заранее гарантировавшая себе участие в полуфинале турнира, заняла в своем квартете второе место, уступив в заключительном матче команде Ирана по пенальти - 3:3 (4:5).

Межконтинентальный кубок является вторым по престижу международным турниром в пляжном футболе после чемпионата мира. По своему формату он напоминает Кубок конфедераций из большого футбола. В восьмерку участников обычно входят по одной команде от каждой из шести конфедераций ФИФА, плюс чемпион мира и страна хозяйка. Хотя в этом году впервые в истории турнира на него не приехали представители Южной Америки и Океании, коими в этот раз должны были стать Бразилия и Таити.

Межконтинентальный кубок проводится с 2011 года, и приятно сознавать, что наряду с бразильцами самой титулованной сборной является наша с тремя победами. Правда, случались они уже давно. Россияне выиграли два первых розыгрыша трофея, а потом повторили успех в 2015 году. И вот с тех пор Межконтинентальный кубок нашим не покорялся. Более того, в финале наши за последние три года играли лишь однажды.

В этом году Межконтинентальный кубок еще и является важнейшим этапом подготовки к чемпионату мира, который стартует в Парагвае 21 ноября. На вопрос, насколько принципиально нашим будет выиграть турнир в этот раз, капитан российской сборной Виктор Крышанов в интервью "Российской газете" ответил довольно предсказуемо: "В сборной других задач нет. Сюда все ребята приезжают с огромным желанием выигрывать, доказывать тренерскому штабу, что достойны представлять Россию. Так что у нас всего одна задача - победа".

Свои амбиции российская команда начала подтверждать с первого матча, обыграв на старте крепких египтян - 5:3. Сложность этого матча заключалась в том, что наставник нашей сборной из-за дисквалификации вынужден был наблюдать за ходом встречи с трибун.

Во втором наши справились с мексиканцами - 3:1. Матч получился несколько странным. Наши вроде бы контролировали игру, создавали моменты, однако дали сопернику отыграть один мяч при счете 2:0, устроив себе довольно-таки нервную концовку. Зато после этой победы команда Михаила Лихачева гарантировала себе участие в полуфинале турнира.

С какого места наши выходили в 1/2 финала определялось в четверг в матче с Ираном. И это был самый серьезный соперник в группе. Достаточно сказать, что иранцы завоевали "бронзу" на последнем первенстве планеты. Кроме того, именно Иран является действующим обладателем Межконтинентального кубка, причем в прошлогоднем финале азиатская сборная обыграла как раз таки сборную России.

- Иран, в отличие от Египта и Мексики, которые не входят в число лидеров, является одной из топовых команд, - отметил перед игрой в разговоре с "РГ" все тот же Виктор Крышанов. - И для нас это станет проверкой - на что мы сейчас готовы, для нынешнего состава и каждого отдельного игрока. Будем играть, и настраиваться только на победу. Хотим продлить нашу победную серию на турнире.

Увы, взять реванш сборной России за прошлогоднее поражение не удалось. По ходу матча наши вели в счете 2:0. Голами отметились Максим Чужков и Владимир Раскин, однако еще до конца второго периода сопернику удалось отыграться.

В третьем периоде догонять пришлось уже россиянам: мяч в свои ворота отправил Крышанов. Но Борис Никоноров, реализовав штрафной, перевел матч в овертайм. В дополнительное время обошлось без голов, а вот в серии пенальти иранцы оказались чуть удачливей - 5:4.

Таким образом, сборная России стала второй в группе "В" и сыграет в полуфинале с Испанией, которая заняла первую строчку в квартете под литерой "А".