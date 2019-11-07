Зеленский анонсировал "посадки" чиновников и политиков на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал разобраться с местными чиновниками-казнокрадами и недобросовестными политиками.

"Почему нет быстрых "посадок"? Много дел, поверьте мне, есть, к которым мы должны подготовиться. А иначе эти люди будут выходить на свободу. Потому что все эти дела развалятся в судах. Поэтому все будет", - заверил украинский лидер в видеообращении, которое опубликовано на его канале в YouTube.

По словам главы Украины, чиновникам и политикам, уличенным в правонарушениях, будет грозить уголовное преследование.

Накануне генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подчеркнул, что в украинском обществе существует запрос на "посадки". "Общество требует крови. Общество требует посадок", - резюмировал он. Причиной таких настроений является усталость граждан от несправедливости.

"Когда сейчас от нас требуют быстрых посадок или крови, мы должны донести до всех, что быстрые посадки возможны только тогда, когда достаточно материалов", - резюмировал украинский генпрокурор.