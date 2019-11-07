Зеленский задекларировал 36 тысяч долларов дохода от сдачи имущества

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал 902 тысячи гривен (более 36 тысяч долларов США - прим. "РГ") дохода от сдачи имущества иностранным гражданам.

Изменения в имущественном состоянии главы украинского государства задекларированы 6 ноября, передает издание "Корреспондент".

Как сообщает местная пресса, Зеленский сдает имущество иностранцам с именами Сиран Сонг и Хинуи Лин. При этом в СМИ не уточняется, о каких объектах недвижимости идет речь.

После вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский указал в декларации 9,7 миллиона гривен (около 390 тысяч долларов) годового дохода. Его нынешняя зарплата составляет 28 тысяч гривен (около 1,1 тысячи долларов США) без учета налоговых отчислений.

Кроме того, в собственности у Зеленского имеется квартира в Киеве и несколько объектов недвижимости за границей. Супруга украинского лидера за год получила 4,9 миллиона гривен дохода (около 196 тысяч долларов). Она владеет квартирой в Крыму. Кроме того, президентская чета пользуется двумя автомобилями марок Land Rover и Mercedes-Benz.