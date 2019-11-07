Посылки, заказанные россиянами на AliExpess, теперь доставляются напрямую самолетами в Москву, Екатеринбург и Новосибирск. Подобный проект материнская компания Alibaba запускает впервые, пишет ТАСС.

Новая система доставки посылок, призванная сократить время от момента заказа до получения, реализуется "Почтой России" и входящим в Alibaba Group логистическим оператором Cainiao.

Есть у AliExpress и другой способ быстро доставлять посылки - площадка владеет складами в России, на которых хранятся наиболее востребованные товары.

На Москву, Екатеринбург и Новосибирск приходится до 70 процентов всех посылок, отправляемых AliExpress в Россию. При этом наша страна является крупнейшим рынком для китайской торговой площадки.

Авиарейсы с посылками в три российских города будут выполняться раз в день, а в дни распродажи 11.11 - всемирного дня шопинга - два раза в день.