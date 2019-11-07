У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Ждать недолго. Посылки с AliExpress доставят в Россию еще быстрее

Текст:   Антон Благовещенский
07.11.2019,  
15:54
Фото: iStock

Посылки, заказанные россиянами на AliExpess, теперь доставляются напрямую самолетами в Москву, Екатеринбург и Новосибирск. Подобный проект материнская компания Alibaba запускает впервые, пишет ТАСС.

Новая система доставки посылок, призванная сократить время от момента заказа до получения, реализуется "Почтой России" и входящим в Alibaba Group логистическим оператором Cainiao.

Есть у AliExpress и другой способ быстро доставлять посылки - площадка владеет складами в России, на которых хранятся наиболее востребованные товары.

Товарооборот на рынке интернет-торговли достиг триллиона рублей в год

На Москву, Екатеринбург и Новосибирск приходится до 70 процентов всех посылок, отправляемых AliExpress в Россию. При этом наша страна является крупнейшим рынком для китайской торговой площадки.

Авиарейсы с посылками в три российских города будут выполняться раз в день, а в дни распродажи 11.11 - всемирного дня шопинга - два раза в день.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
интернет
Фото: Rockstar games
"Неиграбельно". Геймеры обрушили рейтинг Red Dead Redemption 2 для ПК 11:23
Как пенсионерка из Ижевска зарабатывает в Instagram 30.10.2019
Сбербанк подтвердил планы по приобретению доли в Mail.ru Group 29.10.2019
интернет-торговля
Фото: Сайт игры Dark Souls
В Dark Souls появилась карта из Half-Life. Она выглядит странно 06.11.2019
AliExpress запускает новый магазин электроники для россиян. Что там будет? 10.10.2019
Mail.ru Group, Alibaba и "Мегафон" запустили совместное предприятие для e-commerce 09.10.2019
AliExpress
Фото: pixabay.com
Стали известны характеристики Samsung Galaxy A51 06.11.2019
Xiaomi снизила цены на смартфоны для российских покупателей 25.09.2019
"ВКонтакте" появилась новая возможность заработать 24.09.2019