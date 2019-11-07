Жителям аварийных домов собираются выдавать льготную ипотеку

Дополнительные меры господдержки для жителей аварийных домов и новый механизм ремонта ветхих зданий планируют ввести российские власти. При этом, как сообщили "РГ" в Минстрое России, никаких изменений в порядке уплаты взносов эти новшества не повлекут, предпосылок для увеличения взносов не предвидится.

В законопроекте, который был внесен в Госдуму в октябре нынешнего года, предлагаются меры для решения проблем с ремонтом старых, но не признанных аварийными зданий. В частности, региональным властям разрешат создавать для них отдельную "очередь" на капремонт. В нее можно будет включать дома с износом крыши, стен или фундамента выше 70 процентов, а также здания, капремонт которых стоит значительно выше среднего.

Среди предлагаемых мер поддержки жителей, переселяемых из аварийных домов, - особый порядок определения возмещения за изымаемое жилье, возможность получить дополнительную помощь от региональных властей, установление случаев и сроков предоставления маневренного фонда. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства можно будет направлять на финансовую поддержку переселенцев, в том числе на предоставление субсидированной льготной ипотеки и дополнительные социальные выплаты на обеспечение их жильем.

Между тем, заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров заявил в четверг, что Минстрой не исключает возможности пересмотра подходов в вопросе стоимости капитального ремонта, сообщает ТАСС. "Может быть, нам надо вообще пересмотреть парадигму, что такое экономически обоснованная стоимость капитального ремонта", - сказал он.

По словам замминистра, возможно, нужно перейти на двухтарифную форму оплаты капремонта с минимальной стоимостью для граждан.

"Мы видим, что есть большой разрыв программы и финустойчивости", - добавил он.