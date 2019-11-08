"Ахмат" сыграл вничью с "Уралом" на старте второго круга РПЛ

В пятницу в матче 16-го Российской премьер-лиги "ТАхмат" дома сыграл вничью с екатеринбургским "Урал" - 0:0. Коллектив из столицы Чечни, который не побеждает уже в шестом подряд поединке на своем поле, продолжает находиться на дне турнирной таблицы.

Зато набранное в Грозном очко позволило "Уралу" выйти на шестое место в чемпионате России.

Этот поединок открывал второй круг российского первенства. К нему соперники подошли в разном настроении. Гости, как это регулярно происходит в последние годы, довольно удачно прошли первую половину турнира: "Урал", набрав 18 очков, расположился на довольно десятой строчке турнирной таблице.

А вот чеченский клуб, летом заявивший о своих еврокубковых притязаниях, стартовал так неудачно, что недавно в отставку ушел главный тренер Рашид Рахимов. Занявшему его место Игорю Шалимову исправить ситуацию пока не удается; "Ахмат" сейчас находится в зоне вылета - у грозненцев в активе всего 14 очков и предпоследнее, 15-е место в первенстве.

Дебют важного для оппонентов матча показал, что обе команды находятся явно не в лучшем состоянии. Практически полное отсутствие осмысленных быстрых атак, и как следствие - опасных моментов - характеризовали весь первый тайм. Вязкая борьба в центре поля, редкие удары по воротам говорили о том, что, скорее всего, все может решить одна ошибка или яркое действие когото из футболистов.

Во всяком случае, самым обсуждаемым в первой половине стало неудачное действие форварда хозяев Понсе, который не сумел пробить из выгоднейшей позиции. Игроки "Ахмата" требовали пенальти, но было очевидно, что нападающий просто не сумел подстроиться под мяч и пробить по воротам.

В свою очередь, Панюков мог открыть счет на 31-й минуте, но не сумел точно перебросить мяч через голкипера грозненцев Городова.

На старте второй половины хозяева (они не побеждали на своем поле с начала августа) попробовали действовать активнее. Однако подопечные Дмитрия Парфенова перекрыли все опасны зоны и довольно спокойно отражали набеги соперника.

А на 69-й минут голкипер хозяев и вовсе едва не организовал результативную атаку уральцев, но сам же и исправил неудачный вынос мяча из своей штрафной. Еще через три минуты игрок гостей Эль-Кабир попал в штангу после довольно затяжной атаки "Урала". Вскоре Егорычев мог все-таки открыть счет, однако с нескольких метров угодил в голкипера "Ахмата".

В общем, попытки забить хотя бы один мяч ни у кого из соперников не удались. "Урал" спокойно идет по своему традиционному графику, а вот "Ахмат" пока выглядит коллективом, потерявшим уверенность в своих возможностях.