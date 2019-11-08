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08.11.2019 00:01
Рубрика: Культура

Без главной улицы с оркестром

Почему Олег Борисов не снялся в роли Достоевского
Текст: Александр Колбовский
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8010)
Немногим актерам удалось сыграть роли, которые потом стали памятниками. На Андреевском спуске в Киеве красуется Свирид Петрович Голохвостый собственной персоной - известный цирюльник и модник. В бронзовом франте легко узнается Олег Иванович Борисов, сыгравший когда-то знаменитого киевского жениха в фильме "За двумя зайцами". Олегу Борисову - одному из самых великих и загадочных актеров второй половины прошлого века - 8 ноября исполнилось бы 90 лет.
Был одиночкой. Актером, которому интересна не толпа, но отдельный человек в этой толпе. Фото: РИА Новости Был одиночкой. Актером, которому интересна не толпа, но отдельный человек в этой толпе. Фото: РИА Новости
Был одиночкой. Актером, которому интересна не толпа, но отдельный человек в этой толпе. Фото: РИА Новости

В дни, когда он родился, в Москву приезжал наследный принц Бельгии. Маму так поразило имя коронованной особы, что сына назвали Альбертом. В школе для всех он был Аликом, потом Олегом. Так, оставаясь по паспорту Альбертом, он стал Олегом Борисовым.

Из Киева, где он начинал в театре имени Леси Украинки, Борисов перебрался в Ленинград, в знаменитый товстоноговский БДТ, потом в Москву, в ефремовский МХАТ. Играл в Театре Российской Армии.

Он менял города и сцены, потому что мучительно искал - идеальный театр, свою роль. Искал самого себя.

Фото: Гавриил Григоров/ ТАСС
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Это только в кино Борисов мог красиво, с песней, пройти по главной улице с оркестром. Или, как другой его герой, с форсом спуститься по Андреевскому спуску. В жизни, да и в творчестве он старался по главным улицам не ходить. Был одиночкой. Актером, которому интересна не толпа, но отдельный человек в этой толпе. Не герои с большой буквы, а люди, терзаемые страстями.

Кстати, в недавно вышедшей в серии "ЖЗЛ" книге Александра Горбунова о Борисове есть рассказ о том, как он снимался в фильме "Двадцать шесть дней из жизни Достоевского". Должен был играть самого Достоевского.

В первый съемочный день в перерыве решил, не снимая грима и даже пальто своего героя, пойти домой пообедать. Было интересно, как люди отреагируют на появление писателя из прошлого века в современном Ленинграде. Шел специально медленно, но никто не обратил на него внимания. Вообще никто. Как будто по улицам Северной столицы каждый день ходят Федоры Михайловичи Достоевские.

Спустя короткое время Борисов со скандалом ушел из картины - не хотел играть писателя, как ему казалось, примитивным, опереточным. Наказали: одного из лучших актеров страны на несколько лет запретили снимать в картинах киностудии "Мосфильм". Остается только догадываться, как он сыграл бы, например, в "Родне" Никиты Михалкова - наказание еще действовало, и актера не утвердили.

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
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Вообще, если бы меня спросили, какую роль выбрал бы для памятника великому актеру, я бы назвал так и не сыгранного им Достоевского. Правда, он все-таки сыграл героев Достоевского в "Кроткой", "Идиоте", "Подростке".

Мрачный скептик, въедливый и дотошный в работе, в закрытой от зрителей и от коллег частной жизни Борисов был человеком тонким, трогательным и очень цельным. Любил семью. Обожал жить на даче - читал, слушал музыку. Ухаживал за деревьями, копался в огороде, косил траву. Не придавал особого значения одежде: носил свитера, куртки, джинсы, а строгие костюмы с галстуком ненавидел. Говорил: "Я же не Актер Актерыч"...

В те годы на экране появлялись другие герои - победительные и положительные. Борисов пришелся не ко времени - его жесткого глубокого взгляда боялись.

Въедливый и дотошный в работе, в закрытой от зрителей и от коллег частной жизни Борисов был человеком тонким и трогательным

В героях Олега Борисова видели чертовщину - они напонимали о людях и о жизни что-то раздражающее, часто запретное, нарушающее покой.

Но вот в чем дело: многое из той жизни ушло, а борисовские глаза, его ядовитая усмешка, мудрость усталого обреченного человека - остались. И нет сегодня актера современнее Олега Борисова.

У него практически не было слабых, проходных ролей. Другое дело, что сыграл мало, трагически мало.

Чиновники будто чувствовали: этот странный неуживчивый актер с лихорадочным блеском глаз и мрачностью во взоре выводит картины, в которых снимается, в другое измерение. Так оно и было. Олег Борисов приближал героев, которых играл, фильмы, где снимался, спектакли, где выходил на сцену, куда-то ближе к космосу, к чему-то непонятному - иногда зловещему, чаще печальному, но всегда загадочному и великому.

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