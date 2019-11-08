Более десяти смартфонов Xiaomi и Redmi получили MIUI 11. Вот их список

Xiaomi продолжает выдавать стабильную версию MIUI 11 как смартфонам серии Mi, так и девайсам под брендом Redmi. Часть из них получают оболочку, базирующуюся на Android 9 Pie, часть - на "десятке", все зависит от модели устройства.
Как пишет Gizmochina, в общей сложности обновление получили 15 устройств, относящихся ко "второй волне".
- Mi 9 Pro 5G
- Mi 6
- Mi MIX 2
- Redmi Note 7
- Mi CC9 Mito Customized Edition
- Mi 9
- Redmi K20 Pro
- Mi CC9
- Redmi K20 Pro Premium Edition
- Redmi Note 6 Pro
- Mi Note 3
- Redmi Note S2
- Redmi Note 5A Standard Edition,
- Redmi Note 5A High Edition
- Redmi 7A
К "первой волне", напоминает издание, относились 12 девайсов, среди которых Mi 9 SE, Mi Mix 3, Mix 2s, Mi 8, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7 и другие. Речь, отметим, идет о смартфонах, использующихся в Китае, а "европейцам" придется немного подождать выхода глобальной версии MIUI 11.
Что нового в MIUI 11? Более плавная анимация и обновленные иконки, эффективный режим энергосбережения (позволяет сутки использовать смартфон с 5-процентным зарядом батареи), "детский" режим с ограничениями и образовательными функциями, система оповещения о чрезвычайных ситуациях, возможность трансляции изображения на внешний экран.