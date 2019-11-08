Более десяти смартфонов Xiaomi и Redmi получили MIUI 11. Вот их список

Xiaomi продолжает выдавать стабильную версию MIUI 11 как смартфонам серии Mi, так и девайсам под брендом Redmi. Часть из них получают оболочку, базирующуюся на Android 9 Pie, часть - на "десятке", все зависит от модели устройства.

Как пишет Gizmochina, в общей сложности обновление получили 15 устройств, относящихся ко "второй волне".

- Mi 9 Pro 5G

- Mi 6

- Mi MIX 2

- Redmi Note 7

- Mi CC9 Mito Customized Edition

- Mi 9

- Redmi K20 Pro

- Mi CC9

- Redmi K20 Pro Premium Edition

- Redmi Note 6 Pro

- Mi Note 3

- Redmi Note S2

- Redmi Note 5A Standard Edition,

- Redmi Note 5A High Edition

- Redmi 7A

К "первой волне", напоминает издание, относились 12 девайсов, среди которых Mi 9 SE, Mi Mix 3, Mix 2s, Mi 8, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7 и другие. Речь, отметим, идет о смартфонах, использующихся в Китае, а "европейцам" придется немного подождать выхода глобальной версии MIUI 11.

Что нового в MIUI 11? Более плавная анимация и обновленные иконки, эффективный режим энергосбережения (позволяет сутки использовать смартфон с 5-процентным зарядом батареи), "детский" режим с ограничениями и образовательными функциями, система оповещения о чрезвычайных ситуациях, возможность трансляции изображения на внешний экран.