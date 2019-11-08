Чем поразил кинофестиваль "Лістапад-2019" белорусского зрителя

Никто уже сегодня не станет спорить, что магия кинематографа стала за минувшее столетие столь же притягательным видом искусства, как, скажем, и виртуозные шедевры европейских музыкальных вундеркиндов. Вот и XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад-2019", который в шестой раз в этом году назовет 8 ноября новые имена своих победителей, обрел, несмотря на отроческий возраст, не только зрительские симпатии, но и славу утонченного "дегустатора" полифонического эпоса большого экрана.

Кинокритики и театральные обозреватели в один голос признают, что национальный конкурс кинофестиваля проходит в белорусской столице при высоком градусе зрительского интереса. Это констатирует и координатор кинофорума Николай Лавренюк, предлагая пролистать журналистам БЕЛТА программу национального конкурса. Он напомнил, что жюри предстояло сделать выбор из почти ста заявок.

Правда, добавил он, "вопрос упирается в конкурентоспособность работы, ее техническое исполнение, насколько просматривается в фильме авторская позиция, насколько она соответствует тенденциям современного кино, современному киноязыку". Это, по мнению эксперта, важнейшие составляющие для картин, претендующих на участие в конкурсе.

Национальный кинофорум, по мнению Лавренюка, интересен тем, что от него всегда ждут открытий. И в этот раз творческое состязание не лишено этой изюминки. В программе игрового кино конкурирует фильм немецкого режиссера Лотара Херцога. Организаторы, прежде чем принять работу на конкурс, горячо обсуждали, вправе ли картина "1986" быть представлена как белорусское кино. Но особенность ее в том, что режиссер, снимавший историю в Беларуси, смог показать ее не стереотипно, не поверхностно, как это бывает зачастую, когда работают зарубежные авторы. Если не знать, что режиссер иностранец, этого сказать нельзя, потому что получилось глубинное погружение в белорусскую жизнь, ментальность, психологию.

Включены в программу и анимационные работы, снятые режиссерами на киностудии "Беларусьфильм". Документальное кино тоже покорило зрителей интересными творческими заявками. "Что ни работа - то заявка", - признался координатор фестиваля. Кстати, многие из этих картин уже имеют награды международных фестивалей. Среди них фильмы Андрея Кутило, Александра Михалковича, Максима Шведа.

А на тривиальный вопрос, что бы он посоветовал оставить без зрительского внимания, Лавренюк переспросил достаточно эмоционально: "Что можно пропустить? Ничего нельзя, рекомендация для зрителя одна: иди и смотри, причем, без оглядки на рейтинги и топы. Они, безусловно, могут быть. Ведь нужно помочь зрителю сориентироваться в таком количестве картин - на "Лістападзе" их было больше 150. Но упоминать одного автора и не упоминать другого, создавшего не менее яркую работу, не совсем этично по отношению к режиссерам", - резюмирует Лавренюк.

Организаторы, заключил он, любят все картины, которые участвуют в конкурсе, и искренне желают успеха каждой из них. В нынешней программе фильмы - как на подбор. И многие достойные картины, по его словам, могли бы этот список расширить. Но есть ограничения по количеству участников, и часть работ не без сожаления оставлена "за бортом".

Фильмы белорусских авторов все чаще становятся не только участниками, но и победителями творческих состязаний за рубежом. В качестве примера эксперт напомнил об успехе картины Влады Сеньковой "II" на 35-м Варшавском кинофестивале. Молодежная драма получила награду "Особое упоминание жюри" в конкурсной секции "Свободный дух".

"Церемония закрытия "Лістапада-2019", на которой объявят победителей конкурсных программ и вручат специальные призы, состоится в кинотеатре "Москва". Там же будет назван победитель в номинации "Новые голоса" - это приз Международной ассоциации кинопрессы ФИПРЕССИ.

Почетным гостем станет сегодня польский кинорежиссер, сценарист и продюсер Кшиштоф Занусси. Накануне в минском кинотеатре "Пионер" состоялся показ его премьерной картины "Эфир". А после официальной части пройдет показ бразильского фильма "Невидимая жизнь Эвридики" - мелодрамы о стойкости любящих сердец с настроением Рио-де-Жанейро 50-х годов прошлого века.