Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
08.11.2019,  
13:02
Текст:  Алексей Моисеев

Дальнобойные колесные САУ поддержали огнем "танковый спецназ" в Сирии

Сирийские 130-мм колесные самоходные артиллерийские установки снова участвуют в боевых действиях. Судя по фотографиям, появившимся в социальных сетях, эта техника в настоящее время действует совместно с элитной четвертой дивизией, прозванной в СМИ "танковым спецназом".

Пока неизвестно, на каком участке фронта борьбы с международным терроризмом задействованы эти САУ, считающиеся высокомобильным артиллерийским резервом.

Данные самоходки были разработаны непосредственно в Сирии еще до начала войны, в качестве шасси использовали четырехосные германские автомобили Mercedes Actros 4140.

Машины получили локальное бронирование кабины, на платформе монтируется 130-мм орудие М-46, которое считается самым дальнобойным в составе сухопутных войск данного государства.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
НАТО встревожено: какую задачу выполнили в море 12 подлодок РФ

Его осколочно-фугасные снаряды весом в 33 кг могут поражать цели на расстоянии более 27 400 метров.

Также в боекомплект пушек входят два типа активно-реактивных боеприпасов, способных уничтожать противника на дистанции 37 000 метров и 44 000 метров соответственно. Последние закуплены в КНР.

Необходимо отметить, что колесные САУ становятся все более популярными в различных армиях мира. Например, можно упомянуть французскую 155-мм CAESAR. Выпущено почти 270 таких установок, которые приняты на вооружение 5 государств.

Поставляются на экспорт сербская NORA B-52 и шведская FH77 BW L52 Archer.

В Китае с 2007 года выпускается САУ SH1. На параде к 70-летию образования КНР впервые показали новейшую 155-мм PLC-181.

Российские оружейники в настоящее время работают над 2С35-1 "Коалиция-СВ-КШ" и 2С43 "Мальва".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Avp1984 / wikimedia.org
Бунт на "Сторожевом": как офицер пытался устроить четвертую революцию 10:41
Боевой "Фермер": легендарный УАЗ вооружили автоматическим гранатометом 06.11.2019
Опубликованы секретные документы о создании советской атомной бомбы 06.11.2019
Сирия
Фото: David B. Gleason from Chicago/Wikipedia
Пентагон признал отставание от России в сфере гиперзвукового оружия 08:30
Скатертью дорога: российский "Тигр" проводил колонну ВС США в Сирии 06.11.2019
Тактические багги Чаборз М-3 заметили в Сирии 05.11.2019
артиллерия
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Сергею Шойгу доложили, как оснащается горная бригада в Тыве 07.11.2019
Мощная и гибкая артиллерия: "Лотос" высоко оценили в США 07.11.2019
Обстрел в горах: удар зенитных орудий КС-19 по боевикам сняли на видео 21.10.2019