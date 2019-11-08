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Два старых смартфона Samsung обновят до Android 10

Текст:   Антон Благовещенский
08.11.2019,  
13:28
Фото: Samsung

Несколько недель назад Samsung запустил программу тестирования оболочки One UI 2.0 для смартфонов Galaxy S10 и затем расширил ее на линейку Note 10.

Ожидалось, что в конечном итоге к процессу тестирования, а затем и получения финальной версии смогут подключиться владельцы Galaxy Note 9, и эти слухи находят свое подтверждение.

Как пишет SamMobile, в Сети была обнаружена новая прошивка One UI с номером N960FXXU4ZSK2, которая, вероятнее всего, предназначена для Galaxy Note 9. Кроме того, тестирование может затронуть и более старую линейку - Galaxy S9.

One UI 2.0 работает на базе Android 10, который, по имеющимся данным, уже проходит тестирование на смартфонах, не относящимся к актуальной линейке Galaxy S10 или Note 10. В Samsung эту информацию пока не подтверждали, однако появление беты One UI 2.0 прямо говорит об этом.

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