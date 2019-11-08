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08.11.2019 01:42
Рубрика: Спорт

Фанаты ЦСКА и "Ференцвароша" не пострадали в стычках до матча в Венгрии

Текст: Максим Домчев

Полиция столицы Венгрии заявила, что в ходе столкновений с участием болельщиков ЦСКА и "Ференцвароша" перед матчем Лиги Европы никто не пострадал.

Ранее сообщалось о том, что в городе произошли стычки российских болельщиков с местными жителями, в том числе и полицейскими. Были даже задержаны несколько россиян. Это подтвердило и посольство России в Венгрии.

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"Перед началом футбольного матча "Ференцварош" - ЦСКА в 19:00 в Будапеште возник конфликт между болельщиками из России и фанатами "Ференцвароша", направляющимися на стадион. Сотрудники полиции незамедлительно вмешались и пресекли действия фанатов, которые привели к драке. Все обошлось без травм. Порядок был восстановлен", - приводит РИА Новости сообщение полиции города.

Как сообщает Sport24, после окончания матча болельщиков ЦСКА попросили задержаться на трибунах стадиона еще на полчаса. По всей видимости, это решение принято в целях обеспечения безопасности.

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