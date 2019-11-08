Франция позовет Россию помогать восстанавливать Нотр-Дам

Франция подтвердила планы пригласить Россию для участия в реставрации собора Парижской богоматери (Нотр-Дам де Пари). Как рассказал президент по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, переговоры шли с момента пожара, при этом РФ сама предложила помощь.

Швыдкой отметил, что решение Парижа выслать приглашение специалистам из РФ говорит о признании достоинств российской науки, передает РИА Новости.

Напомним, пожар в соборе начался 15 апреля во время строительных работ. Возгорание удалось потушить спустя несколько часов. Огонь уничтожил готический шпиль и обрушил крышу здания. Две башни и конструкции фасада сохранились. Правоохранительные органы не нашли фактов умышленного поджога. Восстановление собора Парижской Богоматери, как считают многие эксперты, займет не менее пяти лет. Этот срок называл и президент Эмманюэль Макрон.