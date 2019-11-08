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08.11.2019 11:16
Рубрика: В мире

Глава ДНР пообещал ответить на ввод полицейских Украины в Петровское

Текст: Диана Ковалева

Донецкая Народная Республика ответит симметрично, если Украина введет своих полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости
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"Ответственно заявляю, что в случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардии, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств республики, министерства государственной безопасности и министерства внутренних дел, а процесс разведения на новых участках станет неосуществим", - цитирует Пушилина его официальный сайт.

Напомним, что ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что украинские полицейские и нацгвардейцы смогут свободно войти в зону разведения сил и средств после того, как оттуда уйдут военные.

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