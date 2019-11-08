Яндекс разработает навигацию для грузовиков

С 1 декабря в Москве появится грузовой каркас в Юго-восточном округе. Одновременно Яндекс обещает запустить в "Навигаторе" в тестовом режиме прокладывание маршрута с учетом улиц, на которых разрешено движение грузовиков.

Напомним, грузовой каркас - это дороги в жилых районах, где может ехать грузовой транспорт грузоподъёмностью от 2,5 до 12 тонн без ограничений. Это нужно для того, чтобы минимизировать воздействие грузовиков, в частности, снизить уровень шума. Подобные схемы действуют в Северном, Восточном и Северо-Восточном округах.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Яндекса, чтобы построить маршрут с учетом грузового каркаса, необходимо будет включить в Навигаторе специальную настройку. При отклонении от каркаса, навигатор предупредит, что водителю понадобится разрешение, например, для съезда на прилегающую улицу.

Как сообщает ЦОДД, в будущем году планируется, что грузовые каркасы появятся во всех округах в пределах МКАД.