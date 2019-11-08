Исследование: Миллениалов ждет бедность и быстрая смерть

Федерация независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association (BCBS), страхующая здоровье почти половины населения США, обнародовала исследование, которое обещает печальные перспективы так называемому "поколению миллениалов", родившихся в 1981-1996 годах.

Согласно выводам исследователей, это поколение теряет здоровье быстрее по сравнению с предыдущим "поколением Х" (родившиеся в 1961-1981 годах), а смертность среди миллениалов на 40 процентов выше. Главные проблемы - гипертония, высокий уровень холестерина, тяжелая депрессия, высокий процент самоубийств и смерти от передозировок.

"Миллениалы - наиболее образованное поколение, какое мир когда-либо видел, - сказано в докладе, - однако их проблемы со здоровьем могут помешать добиться успеха".

Слабое здоровье миллениалов чревато сразу несколькими проблемами.

Во-первых, такая ситуация приведет уже в ближайшие годы к увеличению расходов на здравоохранение. Как считают в BCBS, лечение миллениалов будет стоить на 33 процента больше, чем лечение представителей "поколения Х" в сопоставимом возрасте.

Далее, болезненность миллениалов, которые вскоре должны составить костяк экономики и управленческой сферы, не позволит им работать с должной эффективностью по причине слабого здоровья, а их лечение обойдется США примерно в 4,5 тысячи долларов в год расходов на душу населения. И это при том, что Соединенные Штаты уже сегодня тратят на здравоохранение 18 процентов ВВП. Плюс слабое здоровье грозит многим из представителей поколения 1981-1996 годов безработицей.

Как бороться с этой проблемой, пока неясно, поэтому BCBS предлагает Вашингтону обратить более пристальное внимание на эту проблему и делать долгосрочные финансовые прогнозы, закладывая в них особенности здоровья миллениалов.