Кабмин установил предельную величину базы для исчисления страховых взносов

В 2020 году правительство рассчитывает на увеличение страховых взносов на обязательное пенсионное страхование до 5,35 триллиона рублей.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, устанавливающее размер предельной величины базы для исчисления страховых взносов. В Налоговом кодексе прописано, что такая база для взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством подлежит индексации с 1 января с учетом роста средней заработной платы.

Аналогичная база по взносам на обязательное пенсионное страхование устанавливается с учетом определенного на соответствующий год размера средней заработной платы, увеличенного в 12 раз, и применяемого к нему повышающего коэффициента. Для следующего года коэффициент составляет 2,2.

В правительстве посчитали, что в 2020 году поступление взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством вырастет на 37 миллиардов рублей до 615 миллиардов. Сбор взносов на обязательное пенсионное страхование увеличится на 328 миллиардов до 5,35 триллиона рублей.

Принятое решение необходимо для обеспечения устойчивых источников выплат гражданам по видам социального страхования.