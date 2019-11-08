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Как мог выглядеть Death Stranding, если бы персонажей сыграл Кодзима

Текст:   Богдан Бобров
08.11.2019,  
16:20
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

На PlayStation 4 состоялся релиз одной из самых долгожданных игр года - Death Stranding. В российском PlayStation Store цена стандартного издания составляет 4499 рублей.

Хидео Кодзиме потребовалось меньше 4 лет для того, чтобы с нуля создать новый крупный тайтл, не являющийся сиквелом, спин-оффом и не базирующийся на других медиапроектах.

Критики достаточно высоко оценили новинку, средний балл на сайте-агрегаторе Metacritic составляет сейчас 83 балла.

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Имя знаменитого геймдизайнера неспроста отдельно вынесено в заголовок игры - сам разработчик объясняет это тем, что он настолько вовлечен во все процессы и контролирует каждый аспект проектирования, что игра буквально становится "его" детищем.

Судя по всему, этот факт показался забавным энтузиастам с YouTube, которые решили пойти еще дальше и показали, как бы выглядела Death Stranding, если все роли в ней исполнил сам Гений.

Все лица на видео заменены при помощи использования технологий нейросетей.

Напомним, подобные видео уже не раз веселили интернет. В качестве одного из самых ярких примеров - актер Уилл Смит в роли Нео в фильме "Матрица".

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