В Северной Ирландии случайно нашли золотой клад Тюдоров

В Северной Ирландии местные жители обнаружили клад золотых монет XVI века. Стоимость находки оценивается в 100 тысяч фунтов стерлингов или 8,173 миллиона рублей.

Как сообщает издание Metro, монеты около города Балликасла нашли 44-летний Пол Рейнард и 52-летний Майкл Гвинн. Мужчины пришли в поле с металлоискателем, чтобы попытаться найти потерянное обручальное кольцо. Сперва они нашли подкову и монету в 50 пенсов, а через полтора часа наткнулись на клад.

Среди находок оказалась редкая монета, датированная 1546 годом, когда правил юный король Эдуард VI. Ее стоимость может доходить до трех тысяч фунтов. Другая монета, времен Генриха VIII, может принести кладоискателям пять тысяч фунтов. Весь клад из 84 монет эксперты оценивают в 100 тысяч фунтов стерлингов.

Монеты направлены в музей Ольстера для официальной идентификации и оценки группой экспертов.