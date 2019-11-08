Археологам удалось расшифровать загадочную вавилонскую клинопись

Международная команда ученых расшифровала клинописные тексты на глиняных табличках, записанные в Месопотамии чуть менее 4000 лет назад, и установила, что в них содержится самые древние из известных науке кулинарные рецепты.

Как сообщает BBC, для расшифровки этих текстов при Гарвардском университете была собрана междисциплинарная научная группа. Ее сотрудники в шутку называют себя кулинарными археологами. Дело в том, что они расшифровывают тексты с древними рецептами.

Глиняные таблички хранятся в Вавилонской коллекции Йельского университета. Так, три из них датированы примерно 1730 годом до н.э., еще один был создан примерно 1000 лет спустя. Все они были написаны в Месопотамии - в регионе, включавшем в себя Вавилон и Ассирию. Сейчас там находятся территории современной Турции, Сирии и Ирака.

Сообщается, что в текстах трех наиболее старых табличек содержится 25 различных рецептов. Впрочем, подробные инструкции повара древности почти не давали, в основном они перечисляли ингредиенты.

"Это не очень информативные рецепты, обычно длиной в четыре строки, поэтому возникает много предположений", - говорит соавтор исследования Пиа Соренсен, химик из Гарвардского университета.

По словам другого исследователя Гойко Барьямовича, усилия команды похожи на попытку воссоздать песню: буквально одна нота может все изменить. Однако ученые уже сумели воссоздать ряд рецептов. Например, они восстановили инструкцию по тушению баранины.

Древний рецепт выглядит так: "Используется мясо. Вы готовите воду. Вы добавляете мелкозернистую соль, сушеные ячменные лепешки, лук, персидский лук-шалот и молоко. Вы измельчаете и добавляете лук-порей и чеснок".

Более подробно узнать секрет приготовления уже невозможно - шеф-повар, создавший рецепт, умер около 4000 лет назад. Впрочем, ученые отмечают, что и в ту эпоху использовались такие же ингредиенты, как и сейчас, да и процесс приготовления практически не отличался от современного. Основой почти всех блюд Месопотамии было мясо.

Таблички доказывают, что древние жители охотно варили бульоны и питались супами, причем использовали их, как и мы сейчас, в том числе для лечения.

Например, исследователи воссоздали рецепт приготовления "пашрутума" - супа, который подавали человеку, страдающему простудой. Его ключевыми ингредиентами были лук-порей и кориандр. Другой лечебный суп назывался "му эламутум", причем в табличках он назван иностранным блюдом. Это указывает на близкие контакты с другими народами.

Кстати, в текстах 4000-летней давности уже присутствует понятие "кухня", причем речь идет и о "высокой кухне". Исследование отчасти помогло проследить эволюцию тушения баранины с древних времен до сегодняшнего дня, хотя много отличий исследователям найти не удалось.

"Как и в древности, мы не просто добавляем соль и черный перец, мы добавляем комбинацию специй для усиления аромата, для усиления вкуса, и добавляем это не все сразу, а добавляем поэтапно и позволяем мясу постепенно тушиться", - говорит кулинарный историк и эксперт по иракской кухне Наваль Насралла.