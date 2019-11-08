Лавров: Москва надеется на спасение иранской сделки

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, или иранская ядерная сделка, близок к разрушению, однако Россия надеется, что его еще можно спасти. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

"Когда по вине одного члена "пятерки" разрушен или близок к разрушению, надеюсь, что его еще можно спасти, Совместный всеобъемлющий план действий, который всеми приветствовался как величайший прорыв не только в отношении иранской программы, а в деле укрепления режима нераспространения, конечно, это не добавляет репутационных очков "пятерке", - сказал министр на полях Московской конференции по нераспространению.

Напомним, что СВПД был принят в 2015 году после долгих переговоров между Ираном и "шестеркой" международных посредников - РФ, Китаем, Францией, Германией, США и Великобританией. Тегеран согласился ограничить свои разработки в атомной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН. 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД и возобновлении антииранских санкций.

Ровно год спустя президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.