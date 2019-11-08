Лавров: РФ приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности

Москва начинает разработку ракет средней и меньшей дальности как ответ на действия Соединенных Штатов. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

"Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы, как предупреждал президент Путин, будем поступать зеркально", - заявил Лавров на полях Московской конференции по нераспространению.

Министр также отметил, что Россия пока не намерена заменять наземные ракеты средней и меньшей дальности, пока в регионе их расположения не появятся американские аналоги. Такое решение Москва приняла для того, чтобы сохранить окно "возможностей для поиска путей поддержания и предсказуемости в ракетной сфере", отметил Лавров.