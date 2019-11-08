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08.11.2019 12:08
Рубрика: Власть

Лавров: РФ приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности

Текст: Диана Ковалева
Москва начинает разработку ракет средней и меньшей дальности как ответ на действия Соединенных Штатов. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Лавров: Россия не присоединится к договору о запрещении ядерного оружия

"Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы, как предупреждал президент Путин, будем поступать зеркально", - заявил Лавров на полях Московской конференции по нераспространению.

Путин: Россия намерена наращивать оборонный потенциал

Министр также отметил, что Россия пока не намерена заменять наземные ракеты средней и меньшей дальности, пока в регионе их расположения не появятся американские аналоги. Такое решение Москва приняла для того, чтобы сохранить окно "возможностей для поиска путей поддержания и предсказуемости в ракетной сфере", отметил Лавров.

Лавров: Предложения Путина по Договору СНВ конструктивны
Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США Выход США из договора о РСМД
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