Макрон назвал три сценария развития России

У России есть сразу три пути развития. Об этом в интервью для журнала The Economist рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Во-первых, Москва может восстановить свой статус сверхдержавы, при этом делая упор только на свои силы. Однако, по мнению Макрона, сделать это будет крайне сложно из-за недостаточных экономической мощи и численности населения.

Во-вторых, Россия может выбрать "евразийскую модель". При этом французский лидер отметил, что в Евразии уже доминирует Китай, от чьего лидера, Си Цзиньпина, президент России Владимир Путин "все дальше и дальше".

В-третьих, Москва может найти новый сбалансированный формат отношений с Европой. Макрон подчеркнул, что из-за приближения НАТО к российским границам в глазах РФ ЕС сейчас является "вассалом" США. Но в будущем подобное отношение может измениться, отметил французский президент. По его словам, на данном этапе НАТО переживает "смерть мозга", а Европа больше не может рассчитывать на поддержку Вашингтона из-за того, что тот поворачивается спиной к своим союзникам.