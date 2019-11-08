Новости

В Саратовской области мать и четверо детей найдены погибшими 10:45
Валерий Брагин подвел итоги третьего матча Суперсерии 10:39
Новосибирская прокуратура начала проверку после суицида пятиклассницы 10:33
МИД: РФ призывает США пересмотреть решение о ратификации ДВЗЯИ 10:29
За два часа продано более 500 билетов на поезда в Крым и обратно 10:26
В Дагестане задержали финансистов "ИГ", собравших 10 млн рублей 10:26
Ученые нашли способ защитить околощитовидные железы при операциях 10:20
Последний фигурант дела о драке Кокорина и Мамаева вышел на свободу 10:16
В Приморье выпустили на волю часть белух из последней партии 10:13
В Екатеринбурге после драки скончалась девушка-подросток 10:11
МИД: РФ призывает создать свободную от ОМП зону на Ближнем Востоке 10:07
В Петербурге захоронили летчика, погибшего при обороне Ленинграда 10:04
В Шереметьево сел самолет с неисправным крылом 10:03
Начались продажи билетов на поезда в Крым 10:02
Немецкие депутаты призвали защитить "Северный поток-2" от санкций США 09:57
Петербуржцы пережили самую холодную ночь осени 09:40
В Волгограде грабители взорвали банкоматы и похитили деньги 09:38
Обновленная Lada Vesta: "живые" фото и свежие подробности 09:34
Haval оценил кросс-купе F7x на уровне обычного кроссовера 09:30
Врач развенчала популярный способ лечения ротавируса 09:30
Чем поразил кинофестиваль "Лістапад-2019" белорусского зрителя 09:25
Росстат назвал число россиян - приверженцев здорового образа жизни 09:25
Попавшее в ДТП на Ставрополье легковое такси перевозило 11 человек 09:21
Макрон назвал три сценария развития России 09:16
В Томске загорелся 16-этажный дом, идет эвакуация 09:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
08.11.2019 09:16
Рубрика: В мире

Макрон назвал три сценария развития России

Текст: Диана Ковалева

У России есть сразу три пути развития. Об этом в интервью для журнала The Economist рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Фото: Жюлен Маттиа/ РИА Новости
Франция позовет Россию помогать восстанавливать Нотр-Дам

Во-первых, Москва может восстановить свой статус сверхдержавы, при этом делая упор только на свои силы. Однако, по мнению Макрона, сделать это будет крайне сложно из-за недостаточных экономической мощи и численности населения.

Во-вторых, Россия может выбрать "евразийскую модель". При этом французский лидер отметил, что в Евразии уже доминирует Китай, от чьего лидера, Си Цзиньпина, президент России Владимир Путин "все дальше и дальше".

В-третьих, Москва может найти новый сбалансированный формат отношений с Европой. Макрон подчеркнул, что из-за приближения НАТО к российским границам в глазах РФ ЕС сейчас является "вассалом" США. Но в будущем подобное отношение может измениться, отметил французский президент. По его словам, на данном этапе НАТО переживает "смерть мозга", а Европа больше не может рассчитывать на поддержку Вашингтона из-за того, что тот поворачивается спиной к своим союзникам.

В мире Европа Франция
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Росстат назвал число россиян - приверженцев здорового образа жизни
Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза
Макрон назвал три сценария развития России
В Шереметьево сел самолет с неисправным крылом
Перевозчик назвал стоимость билетов на поезда в Крым