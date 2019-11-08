В Чехии найден пятый в истории 3200-летний меч лужицкой культуры

Découverte d'une épée vieille de plus de 3 000 ans dans le nord-est de la #Bohême. #archéologie https://t.co/Eemyge3Sub — Radio Prague Int. (@RadioPragueFr) November 8, 2019

В Чехии археологи обнаружили бронзовый меч. Оружие, изготовленное в 1200 году до нашей эры, прекрасно сохранилось.

"Бронзовый меч, острый, как бритва, принадлежит так называемой лужицкой культуре", - заявила информационному агентству CTK сотрудница краеведческого музея Рихнова над Кнежноу Мартина Бекова.

По ее словам, оружие нашел археолог-любитель, который похвастался находкой своему приятелю. А тот сообщил об артефакте ученым. Точное место, где был найден бронзовый меч, не сообщается, чтобы не спровоцировать раскопки "черными копателями".

Отличная сохранность клинка, по мнению ученых, объясняется тем, что владелец меча специально закопал оружие в землю. Всего в Чехии найдено пять подобных мечей. Последняя находка была сделана в 1892 году.

Справка "РГ"

Лужицкая культура - археологическая культура бронзового и раннего железного века Восточной Европы (XII - IV вв. до н.э.).

Она охватывала огромную территорию - всю нынешнюю Польшу, восточную Германию, север Чехии и Словакии, часть Белоруссии и западной Украины. Названа в честь района Лужице в Германии, где в 1880 году были найдены первые артефакты.