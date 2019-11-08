МИД РФ назвал "историческим вандализмом" осквернение памятника в Кишиневе

Москва ожидает адекватной реакции молдавских властей на осквернение памятника Герою Советского Союза Георгию Черниенко в Кишиневе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы ожидаем от молдавских властей адекватной реакции на подобные циничные акты в соответствии с подписанным 3 сентября 2011 года и ратифицированным молдавской стороной соглашением "Об увековечивании памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне", - заявила Захарова в ходе брифинга.

Она также назвала произошедшее "историческим вандализмом", который, по ее мнению, особенно возмутителен в преддверии 75-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне.

Напомним, что ранее на этой неделе была обнаружена разбитая гранитная плита монумента Герою Советского Союза Георгию Черниенко. Плиту нашли на центральной аллее мемориального комплекса "Вечность" в Кишиневе.