МИД: РФ призывает создать свободную от ОМП зону на Ближнем Востоке

Москва настаивает на создании зоны, свободной от оружия массового поражения, на Ближнем Востоке. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы считаем исключительно важным добиваться реального прогресса в вопросе создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения и средств его доставки", - заявил Рябков на конференции по нераспространению в Москве.

Он также призвал все заинтересованные стороны принять участие в соответствующей конференции в Нью-Йорке 18-22 ноября.