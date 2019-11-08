МИД: Россия видит риск распада СВПД по иранской ядерной программе

"Мы видим такой риск, соглашение действительно может рухнуть, поэтому мы призываем к сдержанности и взвешенности", - заявил Рябков в ходе пресс-конференции.
Дипломат также подчеркнул, что меры, предпринятые Ираном в рамках постепенного сокращения обязательств в рамках СВПД, все еще технически обратимы. Помимо этого, Рябков призвал всех участников иранской сделки, включая Тегеран, не испытывать ее на прочность.
Напомним, что СВПД был принят в 2015 году после долгих переговоров между Ираном и "шестеркой" международных посредников - РФ, Китаем, Францией, Германией, США и Великобританией. Тегеран согласился ограничить свои разработки в атомной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН. 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД и возобновлении антииранских санкций.
Ровно год спустя президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.