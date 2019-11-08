МИД: Россия видит риск распада СВПД по иранской ядерной программе

Россия обеспокоена риском полного распада Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы видим такой риск, соглашение действительно может рухнуть, поэтому мы призываем к сдержанности и взвешенности", - заявил Рябков в ходе пресс-конференции.

Дипломат также подчеркнул, что меры, предпринятые Ираном в рамках постепенного сокращения обязательств в рамках СВПД, все еще технически обратимы. Помимо этого, Рябков призвал всех участников иранской сделки, включая Тегеран, не испытывать ее на прочность.

Напомним, что СВПД был принят в 2015 году после долгих переговоров между Ираном и "шестеркой" международных посредников - РФ, Китаем, Францией, Германией, США и Великобританией. Тегеран согласился ограничить свои разработки в атомной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН. 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД и возобновлении антииранских санкций.

Ровно год спустя президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.