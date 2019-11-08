МИД: Россия видит риск распада СВПД по иранской ядерной программе

Новости

На юге Москвы началось благоустройство спортивных и детских площадок 15:24
Верховного комиссара ООН призвали оценить санкции против крымчан 15:14
На МКС поймали мощный сигнал из далекого космоса 15:10
За пять часов продано более 1500 билетов на крымские поезда 15:10
Песков объяснил слова президента про "Википедию" 15:08
В Кремле опровергли планы усилить ответственность за врачебные ошибки 14:58
В Сочи вынесли приговор полицейскому, сбившему насмерть ребенка 14:56
В Туле зацвели фиалки и дозревает малина 14:53
В центре Пскова обнаружено тайное казино 350-летней давности 14:48
Путин проведет телефонный разговор с Эрдоганом 14:47
Ростовские пожарные приехали к сироте, звонившему в МЧС от одиночества 14:47
МИД РФ назвал "историческим вандализмом" осквернение памятника в Кишиневе 14:42
В ЕАЭС создана система цифровизации реального сектора 14:41
Стивен Кинг доволен экранизацией продолжения "Сияния" 14:34
Калининградцы потребовали наказать водителя, сбившего мать с ребенком 14:33
Алкозамки скоро появятся на автомобилях в России 14:29
Археологам удалось расшифровать загадочную вавилонскую клинопись 14:27
Детсад в Нарьян-Маре решили переименовать после убийства ребенка 14:25
ПВО Ирана сбили неизвестный иностранный беспилотник в Персидском заливе 14:21
Щербакова выиграла короткую программу с личным рекордом 14:19
На программу "Земский учитель" заложено 4 миллиарда рублей 14:11
Один человек погиб в результате взрывов в Бишкеке 14:01
Под Тверью у 89-летней пенсионерки украли 724 тысячи рублей 13:58
Национальная премия детского патриотического творчества открыла прием заявок 13:57
Ерохин заменил Черышева в составе сборной России 13:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
08.11.2019 14:39
Рубрика: В мире

МИД: Россия видит риск распада СВПД по иранской ядерной программе

Текст: Диана Ковалева
Россия обеспокоена риском полного распада Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Мы видим такой риск, соглашение действительно может рухнуть, поэтому мы призываем к сдержанности и взвешенности", - заявил Рябков в ходе пресс-конференции.

Дипломат также подчеркнул, что меры, предпринятые Ираном в рамках постепенного сокращения обязательств в рамках СВПД, все еще технически обратимы. Помимо этого, Рябков призвал всех участников иранской сделки, включая Тегеран, не испытывать ее на прочность.

Лавров: Москва надеется на спасение иранской сделки

Напомним, что СВПД был принят в 2015 году после долгих переговоров между Ираном и "шестеркой" международных посредников - РФ, Китаем, Францией, Германией, США и Великобританией. Тегеран согласился ограничить свои разработки в атомной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН. 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД и возобновлении антииранских санкций.

Ровно год спустя президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

В мире Ближний Восток Иран Правительство МИД Ядерная безопасность
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле оценили сценарии развития России "от Макрона"
Лавров: Москва надеется на спасение иранской сделки
Глава ДНР пообещал ответить на ввод полицейских Украины в Петровское
Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза
Опубликовано видео задержания финансисток "ИГ" из Дагестана