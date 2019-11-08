МИД: США специально мешают участникам СВПД выполнять обязательства

США целенаправленно мешают другим участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе выполнять свои обязательства. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

"Мало того, они (Соединенные Штаты - прим. "РГ") действуют таким образом, что мешают другим государствам в полном объеме выполнять эту резолюцию, мешают оставшимся участникам СВПД реализовывать те элементы соглашения, которые "записаны за ними"", - заявил Рябков.

Он также добавил, что кризис был создан Вашингтоном преднамеренно. По словам дипломата, Россия осуждает такую политику и воспринимает ее как пренебрежительное отношение к международно-правовым нормам.

Напомним, что СВПД был принят в 2015 году после долгих переговоров между Ираном и "шестеркой" международных посредников - РФ, Китаем, Францией, Германией, США и Великобританией. Тегеран согласился ограничить свои разработки в атомной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН. 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД и возобновлении антииранских санкций.

Ровно год спустя президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.