Минюст подготовил проект об отмене 1300 советских актов

Будет наконец-то отменен и декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 28 января 1918 года "О Революционном Трибунале Печати". Всего в списке 1295 пунктов. Как подчеркнули в ведомстве, проект подготовлен в соответствии с поручением премьер-министра Дмитрия Медведева.

"Предусматривается отмена актов, содержащих устаревшие нормы и имеющих статус "действующие", но не применяющихся на практике, - поясняют в Минюсте. - Перечень актов, которые согласно проекту постановления предлагается признать утратившими силу, подготовлен с учетом предложений федеральных органов исполнительной власти, объединений профсоюзов, юридических лиц и граждан.

При этом он не содержит актов, имеющих правоустанавливающий характер, регулирующих вопросы исторического и культурного значения, определяющих перечни памятников истории и культуры, устанавливающих памятные даты и праздники".

Напомним, что министерство юстиции достаточно давно проводит большую ревизию советского права. Сейчас формально сохраняют действие несколько десятков тысяч правовых актов советского времени, ведомство координирует работу по их отмене. Нормы, сохраняющие актуальность, переносятся в современное законодательство.

Между тем, в рамках так называемой "регуляторной гильотины" (реформы законодательства, упрощающей регулирование бизнеса), премьер-министр поручил отменить советские акты, при этом были поставлены достаточно короткие сроки.

"До конца 2019 года планируется завершить работу по исполнению соответствующего поручения Правительства Российской Федерации, что позволит признать не действующими на территории Российской Федерации либо утратившими силу правительственных актов СССР и ведомственных нормативных правовых актов РСФСР и СССР с 1 февраля 2020 г.", пояснили в минюсте.