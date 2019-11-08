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08.11.2019 13:27
Рубрика: Экономика

Минкомсвязь не поддержало идею блокировать пользователей e-mail

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Минкомсвязи не поддерживает законопроект о блокировке пользователей электронной почты за распространение незаконной информации. Как уточнил журналистам замглавы ведомства Алексей Волин, предложенные поправки нарушают принцип сетевой нейтральности.

Замминистра добавил также, что инициатива технически не реализуема, поэтому Минкомсвязь ее не поддерживает.

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Автором законопроекта выступил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и группа депутатов.

Согласно законопроекту, блокировка должна осуществляться в течение суток с момента получения информации о фактах передачи электронных сообщений, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено.

Авторы инициативы подчеркивали, что принятие закона позволит создать правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности, а также сократить экономический ущерб от распространения незаконных сообщений.

Экономика Отрасли Связь Digital Интернет Правительство Минкомсвязи
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