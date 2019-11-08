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Текст:   Екатерина Ясакова 
14:52 08.11.2019

Мутко назвал число действующих застройщиков на стадии банкротства

Застройщики порядка 1,7 тысячи строящихся домов находятся на стадии банкротства. Об этом сообщил вице-премьер правительства России Виталий Мутко на заседании проектного комитета по нацпроекту "Жилье и городская среда".
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Как отметил Мутко, регионам нужно более ответственно подходить к вопросу обманутых дольщиков и принимать решения по достройке проблемных объектов.

Мутко: На решение проблемы обманутых дольщиков направят 21 млрд рублей

Он подчеркнул, что по каждому дому России, где застройщик находится в банкротстве, должна быть составлена дорожная карта, чтобы дольщики были в курсе, что их ситуацией занимаются, передает РИА Недвижимость.

Наибольшее число жалоб, по словам Мутко, поступает от обманутых дольщиков из Московской области и Краснодарского края. Кроме того, особое внимание своим дольщикам должны уделить власти Ленинградской области, Татарстана и Адыгеи.

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