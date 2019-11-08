Мутко назвал число действующих застройщиков на стадии банкротства

Как отметил Мутко, регионам нужно более ответственно подходить к вопросу обманутых дольщиков и принимать решения по достройке проблемных объектов.
Он подчеркнул, что по каждому дому России, где застройщик находится в банкротстве, должна быть составлена дорожная карта, чтобы дольщики были в курсе, что их ситуацией занимаются, передает РИА Недвижимость.
Наибольшее число жалоб, по словам Мутко, поступает от обманутых дольщиков из Московской области и Краснодарского края. Кроме того, особое внимание своим дольщикам должны уделить власти Ленинградской области, Татарстана и Адыгеи.