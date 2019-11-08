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08.11.2019 13:44
Рубрика: Культура

Музеи введут систему выявления неадекватных посетителей на входе

Текст: Инга Бугулова
Фото: ©РИА Новости Фото: ©РИА Новости
Фото: ©РИА Новости

Для обеспечения безопасности экспонатов в российских музеях планируют внедрить новую систему - выявлять неадекватных посетителей, которые могут причинить вред тому или иному шедевру на выставке, будут прямо на входе. Об этом сообщил директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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По его словам, в музее с точки зрения безопасности действовать нужно как в аэропорту, где наблюдение за пассажирами начинается ровно в тот момент, когда они входят в здание.

- Такое наблюдение незаметно, но если человек чем-то привлекает к себе внимание, к нему подойдут, проверят документы, спросят его о самочувствии. Нам то же самое нужно постепенно внедрять в музеи, - приводит слова Владислава Кононова "Интерфакс".

Он также обратил внимание, что число посетителей выставок растет, при этом время от времени происходят "случаи девиантного поведения отдельных лиц", а потому вопрос сохранности представленных экспонатов становится все более острым.

Так, за последнее время наибольший резонанс вызвали два случая: порча полотна Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" - в Третьяковской галерее посетитель металлическим ограждением разбил стекло картины, повредив при этом в нескольких местах сам холст, а буквально через полгода в той же Третьяковке украли картину "Ай-Петри.Крым" Архипа Куинджи.

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