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Рубрика: Экономика

МВФ зафиксировал рекордный объем мирового долга

Международный валютный фонд (МВФ) констатировал рекордную величину мирового (государственного и частного) долга, заявила директор-распорядитель организации Кристалина Георгиева. Речь идет о 188 триллионах долларов, что в 2,3 раза превышает объемы мирового ВВП.

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"Мировой долг - как государственный, так и частный - достиг рекордного максимума в $188 трлн, что составляет около 230% общемирового производства. - цитирует ТАСС выступление Георгиевой на открытии XX ежегодной конференции имени Жака Полака в Вашингтоне. - Основным фактором его увеличения стал частный сектор, на который в настоящее время приходится почти две трети от общего уровня задолженности".

Она также отметила резкий рост задолженности в странах с низким уровнем дохода.

"Госдолг развивающихся стран находится на уровне, который в последний раз наблюдался во время долгового кризиса 1980-х годов, - констатировала глава МВФ. - В странах с низким уровнем дохода за последние пять лет произошло резкое увеличение задолженности".

Экономика Макроэкономика Международные организации МВФ
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