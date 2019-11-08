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Рубрика: Культура

На презентацию российского кино в США пришло более 100 покупателей

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Предоставлено компанией "Экспоконтент" Фото: Предоставлено компанией "Экспоконтент"
Фото: Предоставлено компанией "Экспоконтент"

Впервые ведущие московские производители кино, сериалов и анимации представили новые проекты на American Film Market под объединенным брендом Created in Moscow.

Презентация собрала более 100 ведущих международных покупателей - байеров. 17 производственных и прокатных компаний из Москвы при поддержке Московского экспортного центра привезли в США более 50 проектов. Отечественные кинематографисты показали международным байерам проекты на русском, французском, немецком, английском и китайском языках. Российские кинокомпании привезли в США именно коммерческое кино, которое в последние годы завоевывает массовую аудиторию и показывает растущие кассовые сборы за рубежом.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Поясним, что AFM - крупнейший мировой кинорынок. Ежегодно в Санта-Монике, что находится в Лос-Анджелесе, США, собираются более восьми тысяч передовых представителей киноиндустрии из более чем 80 стран. Форум, созданный Союзом независимого кино и телевидения, состоит из кинопоказов, вечеринок и конференций. В числе участников кинорынка - закупщики фильмов, киноагенты, режиссеры, дистрибьютеры, директоры фестивалей, спонсоры и владельцы кинокомпаний со всего мира. В этом году AFM проходит с 6 по 13 ноября.

Московские компании принимают участие в крупнейшем кинорынке в рамках специализированной программы Московского экспортного центра (подведомственного Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы).

"Москва уделяет большое внимание поддержке экспорта продукции и услуг творческих отраслей и, в частности, кино- и анимационной продукции, - комментирует генеральный директор Московского экспортного центра (МЭЦ) Кирилл Ильичев. - В прошлом году российский экспорт аудиовизуальных и сопутствующих услуг вырос на 5,2 процента и составил в общей сложности 210,7 миллиона долларов. Мы надеемся, что качество проектов московских компаний и грандиозный масштаб Американского кинорынка, суммарный оборот сделок которого каждый год превышает 1 миллиард долларов, смогут гарантировать успешные результаты работы всех его участников".

Фото: Белое зеркало.
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Компании, представляющие Москву на Американском кинорынке, отобраны конкурсной комиссией в составе экспертов МЭЦ, Московской торгово-промышленной палаты, Департамента культуры Москвы, а также руководителей отраслевых ассоциаций и фондов. Участники проекта Created in Moscow представляют новые проекты и проведут переговоры с иностранными партнерами по копродукции и дистрибуции. К счастью, как раз в день презентации отечественных проектов в Америке пришла новость о том, что Дмитрий Медведев подписал важный документ о федеральных рибейтах. Иностранцы, которые будут снимать кино в России, смогут получить до 30, в отдельных случаях до 40 процентов потраченных средств. И это поможет нашим кинопроизводителям как раз в плане копродукции.

Добавим, что оператором Created in Moscow коллективного стенда на AFM выступила компания "Экспоконтент". А международные байеры после презентации высказались о новом уровне российского контента, отметив не только повышение качества продукции, но и увеличение предложения и эффективный маркетинг киноконтента из нашей страны.

"За последние годы Россия сумела адаптировать продукцию к требованиям международного рынка. Мы видим, как растет качество контента, например, фильмы в жанре sci-fi - один из самых мощных экспортных продуктов российской индустрии в настоящий момент", - говорит Рафаэль Гонсалес, представляющий испанскую дистрибьюторскую компанию Media Solution Partners.

"В России снимают качественное кино разных жанров: анимация, научная фантастика, комедии, трейлеры к которым я видел, могут добиться успеха и на международном рынке", - считает Хосе Хара из испанской Cinetel Multimedia.

"Я увидел много отличных историй и классного исполнения - как если бы Голливуд встретился с загадочной русской душой. Если российские кинокомпании объединят усилия с международным индустриальным сообществом, в ближайшие годы мы увидим кино из России мирового уровня", - отметил Чарлз Новья из Teen Africa TV.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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