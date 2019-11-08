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Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

Названо слово 2019 года в русском языке

Текст: Елена Новоселова
Институт русского языка имени Пушкина назвал слова, которые чаще всего употреблялись в СМИ в 2019 году. На первом месте слово "пожар", за ним идет "протест", рассказал агентству ТАСС руководитель проекта "Слово года" в Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина Михаил Осадчий.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Всплеск частотности слова "пожар" обусловлен двумя событиями - это пожар в Соборе Парижской Богоматери и пожары в Сибири. Частотность слова "протест" также подпитывалась вниманием сразу к нескольким событиям - протестам в Париже, Гонконге, Москве", - объяснил он.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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В "соревновании" принимало участие более 100 ключевых слов из наиболее резонансных для россиян тем в 2019 году. Среди них такие, как старт пенсионной реформы, смена власти Казахстана, крушение самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, зимняя Универсиада в Красноярске, пожар в Соборе Парижской Богоматери, смена власти на Украине, крушение самолета SCJ 100 в Шереметьево, выборы в Московскую городскую думу, пожары в Сибири, закон о "суверенном интернете".

Частота их использования сравнивалась с частотой использования тех же слов в течение трех предыдущих лет. Оказалось, что "пожар" в 2019 году встречался в пять раз чаще. Слово "протест" - в три раза. Остальные слова употреблялись примерно так же часто, как и в контрольные годы.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Лингвисты отметили новое словосочетание "суверенный интернет". "Можно с уверенностью сказать, что в нашем языке появилось новое устойчивое выражение, которое отражает специфику российской действительности и требует особого объяснения для иностранца", - заявил Осадчий.

В английском языке "словом года", по версии Collins English Dictionary, стало выражение climate strike ("климатическая забастовка").

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