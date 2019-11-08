Названы лучшие менеджеры страны

Победителей главной российской премии для управленцев - "ТОП-1000 российских менеджеров" чествовали 7 ноября в московском театре "Геликон-опера". Премия вручалась в 17-й раз, но впервые по 13 номинациям: 12 функциональных и одна специальная - "Лучший независимый директор".

Среди лауреатов премии, учрежденной Ассоциацией менеджеров России и Издательским домом "Коммерсант", - представители крупнейших российских компаний, они руководят различными направлениями работы: IT, кадры, маркетинг, логистика, финансы, общественные и корпоративные связи.

Лучшим директором, проявившим себя при контактах с органами власти, назван Владимир Сенин из "Альфа-банка", лучшим руководителем правовой службы - Марианна Захарова из ГМК "Норникель". Лауреатом в главной номинации "Лучший высший руководитель" стал Андрей Дубовсков (АФК "Система"). В новой номинации "Лучший директор по корпоративной социальной ответственности" победила Наталья Поппель ("Северсталь").

На XVII церемонии вручения премии впервые лучшим PR-менеджером страны стал представитель химпрома - директор по общественным связям и коммуникациям Минерально-химической компании "ЕвроХим" Владимир Торин, который и раньше несколько раз признавался лучшим в отрасли.